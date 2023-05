Varios millones para pagar las comparsas y a Alejandro Cupitó

La rendición de cuentas del año 2022 es clara y precisa: los contratos de Cupitó Venencio Producciones sumaron 6.298.000 pesos. A ellos hay que agregarles una factura de 2.420.000 a nombre de Venencio y otra de 130.000 pesos para Alejandro Cupitó. En total, la Secretaría de Turismo y Cultura dispuso de 8.848.000 pesos por la prestación de servicios que inlucía “el posicionamiento” de la ciudad como destino turístico.

En los tres primeros meses de 2023, con las comparsas de carnaval, el Show del Talento y otras presencias estelares, la cifra casi se duplicó y pese a que la administración no cumplió con la promesa de dar a conocer las cifras de contratación, La Opinión pudo saber algunos de los detalles que hacieron que la semana pasada en una reunión se les informara a los acreedores que tendrán que esperar su turno para recibir los pagos que se les adeudan.

Una noticia de la ciudad de Gualeguachú, encendió el alerta sobre la responsabilidad de la productora en los carnavales de esa ciudad. Hubo denuncias cruzadas por incumplimientos y el propio Cupitó rompió el silencio en Sin Galera para explicar lo ocurrido y anunciar que demandarán a los organizadores por las irregularidades que se produjeron en el marco de la prestación del servicio de producción comercial.

En principio se había pensado que aquello que no cobraron en San Pedro era lo que no se pagó en Entre Ríos pero no fue así. Se sabe que tras el alejamiento de Marcela Cuñer y Ramón Salazar, la demora en el pago a proveedores obedece a una decisión política: “primero que cobren los proveedores sampedrinos y después vamos charlando con cada uno”, fue la orden que Cecilio Salazar impartió a su secretario de Economía.

La semana pasada hubo reunión y no fueron pocos los intercambios entre las pretensiones de Cupitó y su socio Venencio y la voluntad de los funcionarios locales. En lugar de Papelitos vino Cambacuá y no llegaron las carrozas de Marí Marí que figuraban en el contrato. Para comparsas había cerca de seis millones de pesos, otros cuatro para los espectáculos satélite como el Show de Talentos y Anita Martínez, seis compromisos de pago de 600 miles pesos cada uno y sin confirmar quedan ocho millones que debían destinarse al pago de la promoción nacional de la “marca San Pedro”.

“El programa de Intrusos, por portales de internet nacionales que se vienen haciendo para posicionar a San Pedro año tras año, móvil en Telefe en San Pedro, el año pasado se han hecho 3 contratos”, explicó Cupitó a la hora de describir la tarea de posicionamiento que comenzaron hace tres años atrás en la ciudad.

“Yo igual no quiero hablar mucho de eso porque es tema sponsoreo y eso lo maneja Facu, mi socio, pero había contratos como el de Anita Martínez; está también el contrato de Talentos, que fueron más de 15 artistas, ya que iban cambiando los jurados todos los findes de semanas, siempre con la estrategia, con la intención de que cada persona que es jurado sea de algún medio de comunicación de nivel nacional, como Mario Massaccesi”, ejemplificó el productor que apunta a continuar prestando servicios a la comuna.

“La parte de comunicación con la municipalidad y de contratos y demás lo maneja todo Facu, que él es abogado y él entiende, yo me dedico a lo artístico, vamos por Carmen, vamos por Polino o vamos por quién sea, por estos artistas barra periodistas, que a su vez ayudaba a esto de San Pedro”, aclaró respecto a los artistas, conductores o trabajadores de prensa que se refieren a las propuestas turísticas de la ciudad.

“Yo recuerdo bien que Marcela Cuñer me había dicho que nosotros empezáramos a difundir a San Pedro, que empezó hace 3 años con Costita (N.de la R.: por Costa) que estaba en la radio hablando todo el día de San Pedro, de radio 100 que es la radio más escuchada del país, con Santiago del Moro a la mañana, que se hablaba de San Pedro y se ha hecho un móvil acá en “Cortá por Lozano” difundiendo el destino y eso tiene un costo obviamente, que es a lo que nosotros venimos apostando”, señaló en torno a lo que cuesta “mover un móvil de Telefé”.

Durante el resto de la entrevista se explayó sobre las posibilidades de pago que están dispuestos a otorgar tanto en plazos como en la recepción de valores a fecha porque la intención no es demandar ni intimar a la comuna. Cupitó habló también de su rol en la conducción de fiestas especiales y la colaboración que ha prestado para otros eventos.