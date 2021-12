Vanina Cappelletti explicó por qué radicó la denuncia: “Yo me sentí amenazada”

La Justicia desestimó la actuación penal en la denuncia que radicó la concejala Vanina Cappelletti luego del episodio del martes en la sesión preparatoria, en la que un militante radical la llamó “traidora” y un dirigente le calificó de “cachivache”.

La denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer fue derivada al Juzgado de Paz ante el pedido de “cese de hostigamiento” que hizo la concejala. Todo ocurrió en el marco de la decisión de Cappelletti de no integrar el bloque Juntos con los radicales con los que integró la lista en las elecciones tras confluir desde el PRO de Sancho y conformar un bloque denominado “Juntos Pro” con Gerardo Pelletier.

Este viernes, en Radio Cuarentena, la concejala explicó por qué llevó el caso a la Justicia en el marco de lo que consideró una situación relacionada con violencia de género al sentirse “vulnerada por ser mujer”.

“Estoy tranquila y convencida de que voy por el buen camino en las decisiones tomadas”, aseguró Cappelleti y sostuvo: “Yo me sentí amenazada”.

La edila aseguró que en la UCR “sabían de antemano” que ella no sería parte de su bloque, aunque la decisión la tomaron el mismo martes, en una reunión que comenzó alrededor de las 17.15 y no estaba comunicada de manera oficial.

“En reuniones previas yo dejé clara mi postura de que soy del PRO, entré con Sancho en la lista del PRO y pertenezco al PRO, eso no quita que no pueda trabajar y voy a trabajar en conjunto con ellos”, dijo Cappelletti.

“Nada justifica lo que pasó. Yo no estoy acostumbrada a manejarme de esta manera”, dijo sobre el episodio que vivió durante y después de la sesión preparatoria.

“Yo desde el momento en que estuve acá en el acto, haciendo la jura, viví un mal momento. Realmente me sentí agraviada y amenazada”, señaló.

“Después de sacarme una foto con mi familia fui de manera respetuosa a saludar a los concejales que asumieron conmigo y recibí una respuesta que no me esperaba, agravios, insultos y en un tono, no sólo de una persona sino de un grupo que se aprovechó de la situación”, relató.

“Yo creo que estas cosas no se pueden naturalizar y menos en un ámbito así, en una sesión, cuando terminó, yo como funcionaria pública lo debo hacer notar”, consideró la edila y aseguró que denunciar “era la manera”.