Vandalismo en la plaza de Los Aromos: "Cansados de llamar a la policía"
Una vecina reportó: "Hola, buenos días. Disculpá la molestia, pero somos vecinos de la plaza de Los Aromos, tierra de nadie de noche, todo liberado. Los vecinos pusieron una tapa en la columna del medio de la plaza para que no apaguen las luces, imagínate para que la apagan, que duró una semana. Ayer rompieron todo hasta la térmica. Ahora sí que no hay luz. Es una vergüenza que esto no se pueda solucionar. Cansados de llamar a la policía por los rejuntes y vandalismo".
