Vandalismo en el centro: rompieron la vidriera de un local y se llevaron un vestido

Este domingo, la conocida emprendedora, influencer, modelo y creadora de contenido Sara Chediak amaneció con la noticia de que su tienda de ropa, ubicada en Quiroga al 30, fue vandalizada.

Publicidad

La vidriera del local Black San Pedro estaba rota y en su interior había parte del elemento que usaron los delincuentes. Además, notaron que lo único que les faltaba era un vestido que estaba expuesto en el frente.

“Buen día, si así se puede decir. Bueno, yo sé que te gustaba el vestido de vidriera, pero no me vengas a romper la vidriera para chorearlo. Me lo pedías, te abría el negocio y te lo daba”, expresó Sara en sus redes.

Al se consultada por La Opinión, señaló que no hará denuncia, no hay cámaras en el barrio y que no tiene esperanza de que se haga algo. “Prefiero ocupar el tiempo en arreglar esto y listo”, dijo.

Además, indicó que es la primera vez que le sucede, pero escuchó que “a varios comercios les pasó”. También, mientras esperaba la llegada del vidriero, apuntó: “No saben lo que duele, lo que cuesta tener lo de uno propio”.