Vandalismo en el cementerio: “Estoy pidiendo que alguien diga que esto no va a volver a ocurrir”

La semana pasada La Opinión reveló una nueva denuncia por actos de vandalismo cometidos en el Cementerio local, radicada en el Municipio por un vecino cuya familia fue víctima de la situación en un nicho ubicado en la sección 15 de la necrópolis local.

En el nicho arrancaron “floreros, pedazos de mármol, seguramente para llevarse el bronce, y hasta habían corrido los mármoles de entrada a los ataúdes”, contó Hugo y consideró “Un ultraje inadmisible” lo ocurrido.

El vecino informó que en Mesa de Entrada lo atendieron de manera correcta y le asignaron un número de expediente, pero desde que elevó el planteo no hubo comunicación alguna con él.

“Me quedé esperando si alguien se presenta y me dice que van a tomar medidas sobre esto. Yo no estoy pidiendo una indemnización ni nada por el estilo, estoy pidiendo que alguien diga que esto no va a volver a ocurrir, pero así estamos”, se quejó.

La familia procedió a reparar los daños causados por los responsables del acto de vandalismo sufrido para devolver el nicho al estado anterior al ataque perpetrado por desconocidos.

Alonso está al tanto de las denuncias que existen por hechos ocurrido en el Cementerio y que involucran a empleados de la propia necrópolis. “Evidentemente hay una complicidad en la que todos están involucrados en algo y nadie puede tirar la primera piedra, pero los gobiernos están para resolver estas cosas”, señaló.

“Hay que ponerse en el compromiso de resolver este tipo de problemas, es lo que la ciudadanía está esperando, sin más aspiraciones que esas, vivir como personas normales, en paz, tranquilos, poder ir al cementerio a dejar una flor”, reflexionó el vecino.

Este jueves el Concejo Deliberante tenía en el orden del día para su tratamiento un pedido de informe elevado por el bloque de concejales de Juntos relacionado con las situaciones denunciadas en el Cementerio local, dependencia municipal que tiene a su cargo Américo “Cacho” Quintana y que depende de la Secretaría de Servicios Públicos.