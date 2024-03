Un hecho vandálico fue registrado en el Cementerio municipal por una vecina en el transcurso de la semana. Malvivientes, abrieron la puerta de una bóveda y causaron destrozos.

La mujer tomó varias imágenes del lugar y lamentó lo que sucede en muchos sectores de la necrópolis local y aunque no pudo reportar cuándo se produjo este hecho, indicó que también en la tumba de una de sus familiares fue violentada.

“Las veces que fui estaban los cuidadores, no puedo mentir porque siempre que voy están, una sola vez no estuvieron y siempre me trataron bien”, explicó para dejar claro que no se trata de apuntar al personal sino a los responsables.