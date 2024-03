Valeria escribió: “Se llama Laura Andrea Maidana. Ella tiene 42 años. Hace dos años que viene luchando con el cáncer, tuvo cáncer de ovarios y ahora lo tiene en los pulmones y tiene trombosis, lo cual le mandaron inyecciones para ponerse y nos las puede conseguir porque no tiene plata porque si no tiene ni para comer menos va a tener para eso porque salen fortunas. La obra social ya no se las está cubriendo y hace como una semana que no se las está colocando. Ella no se puede levantar, prácticamente. Ella pasa necesidad, pasa hambre. Yo pido caridad en las redes por si la pueden ayudar con alimentos o con lo que más puedan. Mi intención es que se pueda comprar las inyecciones, pero es lo más caro que hay”.

En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 661944.