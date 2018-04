Valentín Rossi y Rebeca D'Estéfano analizaron su participación en el Preolímpico de Barcelona

La Subcomisión de canotaje de Náutico agasajó el martes por la noche a Valentín Rossi y Rebeca Rebeca D'Estéfano quiénes arribaron al país horas antes tras competir en el Preolímpico de Barcelona con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que se realizarán entre el 6 y 18 de octubre.

La Opinión dialogó con los jóvenes que integraron la delegación nacional y se mostraron conformes con su experiencia. Rossi quedó segundo en la clasificación general una vez sumados los puntajes obtenidos en velocidad y slalom mientras que D'Estéfano fue 40ª.

Los palistas cenaron en la botera Gonzalo Carreras junto a sus compañeros, el entrenador Edgardo Rasio, familiares e integrantes de la subcomisión que preside Daniel González y que acostumbra a distinguir a sus deportistas cada vez que representan al Celeste en certámenes internacionales.

Valentín Rossi: "Me sentí bien, me gustó mucho la experiencia. En velocidad quedé como el año pasado pero había muchos más países que en República Checa (N. de R.: torneo Esperanzas Olímpicas) no había. En slalom me hubiese gustado estar un poquito mejor pero ya que no es mi disciplina estoy conforme con el segundo puesto en la general. A la pista me adapté bien, es mucho más liviana porque el agua es de otro sedimento. Me adapté bastante bien porque tuve otras competencias como en Chile y pudimos hacer la pista acá en Nordelta. También me adapté bien al sistema de competencia. Volví con todas las expectativas de seguir peleándola, entrenar y seguir con la puesta punta para poder entrar en los Juegos y ganar una medalla. Sólo nos comunicaron que tenemos una concentración en Viedma pero no nos dijeron que clasificábamos ni nada, sólo que continúa el proceso. Con respecto a mis compañeros también me sentí bien, nos tratamos siempre de ayudar y nos llevamos bien. El grupo se fue consolidando y armando mejor. Ya extrañaba estar acá en mi lugar, la botera y los amigos".

Rebeca D'Estéfano: "Creo que en slalom no fue como esperaba. En velocidad me fue bastante bien y quedé 11ª. El promedio no me dio por no terminar de hacer el slalom. Quedé 40ª y estoy tercera entre las de América por lo que estaría ganando una plaza pero no se sabe. Lo de velocidad fue muy parecido al Esperanzas Olímpicas del año pasado en República Checa, no estaban todas pero estaban las más fuertes. Esperaba un mejor resultado. No me dijeron nada respecto a los Juegos Olímpicos de la Juventud, tenían que ver si había una plaza más para mí o no porque las dos ya estarían ocupadas. Yo me siento orgullosa con mis compañeros, quiero lo mejor para ellos y no importa si yo no voy a Buenos Aires 2018. Nos acompañamos muchos entre todos. Esperaba quedar más arriba, pero si me hubiese ido mejor en slalom hubiese mejorado esa posición. El slalom me fue difícil al principio pero después le agarré la mano y me encantó. A la hora de hacer el roll en la pista, me bloqueé".