Vacunatorio: largas colas para completar los esquemas de vacunación y terceras dosis

Este viernes, la demanda de vacunas desbordó el vacunatorio local con filas de hasta dos cuadras y varias horas de demora. La mayoría buscaba completar los esquemas de vacunación de menores para poder obtener el pase sanitario.

Publicidad

La Opinión recorrió la extensa cola donde, entre el calor y la demora, abundaron los reclamos. “Yo estoy desde la 1.00, mi marido se tiene que dar la segunda dosis y lo mandaron a la cola de los niños. Acá estamos esperando”, dijo una mujer.

Buscando la sombra, la cola se extendió por calle Salta.

La coordinadora del vacunatorio, Camila Caballero, emitió un comunicado esta mañana para pedir “paciencia” y “empatía para los trabajadores que están aislados”, además de pedir “disculpas por la demora”.

“Esto es un caos”, aseguró otra vecina que fue a las 12.00 y se tuvo que ir, para volver a las 15.00. Entre los reclamos, señalaron también la faltante de dosis de algunas marcas, por las que esperaron y debieron retirarse. Para muchos, no fue el primer intento de completar sus esquemas de vacunación, con reprogramaciones y reiteradas consultas.

La fila para aplicar terceras dosis, la más rápida.

“Esta es la quinta vez que vengo. Me tienen que poner Pfizer y me dijeron que no hay más”, sostuvo una mujer que llevaba 3 horas en la cola.

El ingreso principal del vacunatorio está destinado a quienes acuden a aplicarse las terceras dosis. La vacunación de menores, en cambio, tiene ingreso por la puerta de calle Salta, según precisaron quienes aguardaban su turno.