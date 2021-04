Vacunatorio: habló la enfermera que Creus echó para “disciplinar” al resto

Apenas asumido como secretario de Salud, el médico Daniel Creus expulsó a una enfermera profesional del vacunatorio del programa Vacunate Buenos Aires. El motivo: “disciplinar” al resto. Las razones esgrimidas: “pasar información” a La Opinión & Sin Galera.

El episodio ocurrió hace exactamente dos meses. La noche del 19 de febrero, cuando Creus accedió a brindar su primera entrevista en Sin Galera, dijo que tenía que solucionar “un temita” con una enfermera. Era ese. La profesional era la además presidenta de la filial local de Cruz Roja, Marisa García, quien junto a esa organización había trabajado de manera gratuita durante todo el año pasado.

Este martes, a dos meses del momento en que la echaron —Creus mantuvo una reunión en el vacunatorio antes de salir al aire—, Marisa García dialogó con Radio Cuarentena y contó qué sucedió aquel sábado 20 de febrero antes de que el secretario de Salud contara en Sin Galera cómo sería su modalidad de trabajo.

“No estoy más, desde marzo. Fue una decisión del doctor Creus”, señaló Marisa García.

Creo que una de las causas principales que se me planteó fue el haberte pasado información a vos, algo que no es real. Al menos eso fue lo que se me dijo como causa principal”, contó.

La enfermera profesional y presidenta de Cruz Roja hizo el curso que comenzó en noviembre, cuando el Ministerio de Salud convocó para inscribirse para participar en la campaña de vacunación. Fue contratada inicialmente por tres meses pero la echaron antes. Todavía no cobró.

“Hubo una persona, por ejemplo, la secretaria del doctor Creus, que se incorporó en febrero, que no estaba de la época de noviembre, diciembre, cuando hicimos el curso”, contó García.

Respecto del abordaje de la pandemia, la enfermera consideró que “hay que coordinar más, trabajar en forma conjunta, con instituciones, si bien se hace lo que se puede, el personal médico también se redujo respecto del año pasado”.

En el caso de la institución que preside, Cruz Roja, “no ha sido convocada todavía para ninguna acción COVID”, contó García y agregó: “No sé si lo harán próximamente. Nosotros seguimos trabajando desde nuestro lugar”.

“Nosotros habíamos ayudado mucho en la logística de las campañas, cuando hicimos recorridos casa por casa en las localidades, en el seguimiento de algunos pacientes, en apoyo psicosocial en forma telefónica”, recordó sobre la labor de Cruz Roja durante la gestión Sancho.

“Esto del vacunatorio es algo personal, no tiene nada que ver con Cruz Roja. Al curso yo me anoté de forma personal cuando salió la convocatoria. Había vacunadores y ayudantes de vacunación, auxiliares, que podían ser estudiantes avanzados de carreras relacionadas con salud”, recordó Marisa García.

“El contrato, en principio, era enero, febrero y marzo para vacunadores eventuales, después si se extendía en el tiempo se veía”, señaló.

“Yo soy enfermera profesional y estaba con 40 horas. El contrato era por tres meses, pero al pedirme que no vaya, sin causa, trabajé dos. Antes nos citaban y cumplíamos algunas horas previamente, antes de que comience la vacunación”, relató.

Sobre Creus, Marisa García opinó: “Algunas personas se manejan de esa manera, por dimes y diretes. Lástima que cumplen una función pública”.