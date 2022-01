Vacunatorio: carnets fotocopiados son “oficiales” sólo con “la firma de la vacunadora escrita con tinta de lapicera”

Este lunes, una denuncia por la aparición de un carnet “trucho” que detectó el padre de un adolescente de 13 años originó una aclaración desde el vacunatorio sampedrino sobre la autenticidad de los carnets papel tipo copia que extienden en esa posta, luego de que se acabaran los impresos a color.

Publicidad

El padre de un chico de 13 años se comunicó con La Opinión para alertar porque advirtió que la madre del chico había presentado en un club, donde hace deporte y le pedían el pase sanitario, un certificado que, asegura, es “trucho” porque no está vacunado.

“Yo sé que mi hijo no está vacunado, y la verdad que no quiero quedar pegado. Me presenté en el club para avisarles que era trucho y me dijeron que sí, se dieron cuenta. No quiero ser irresponsable”, había dicho el hombre, y señaló que la madre del menor había decidido no aplicarle las vacunas.

El episodio provocó la aclaración de la coordinadora del vacunatorio, Camila Caballero, que lejos de aprontarse a comprobar la identidad y veracidad para iniciar la denuncia formuló un comentario en Facebook sobre el posteo de La Opinión: “Los carnet en copia a papel son oficiales del vacunatorio siempre y cuando se encuentre la firma de la vacunadora escrito con tinta de lapicera. Al parecer alguien con muy mala intención fotocopio uno original porque esa firma está fotocopiada y se nota”.

Además, pidió: “Pido por favor que la persona que realizó esto sea consciente de lo que está haciendo y no lo repita. Y ojalá se arrepienta de su decisión y pueda traer a su niñx a vacunar para protegerlo al realizar sus tareas recreativas”. Otras autoridades del sector sanitario ya trabajan para que esta práctica no sea recurrente y evite que se eluda el pase sanitario que el gobierno de la Provincia dispuso como obligatorio.