Vacunas vencidas: Camila Caballero explicó lo sucedido con las dosis en el programa de César Rotundo

La coordinadora del vacunatorio, Camila Caballero, aceptó ofrecer declaraciones en el programa de la 91.5 durante la mañana del miércoles. En las últimas horas La Opinión dio a conocer la confirmación de lo ocurrido con las dosis destinadas a los vecinos de San Pedro.

Publicidad

A continuación se transcriben textualmente los detalles que entregó y que permiten llevar tranquilidad a los ciudadanos y evitar la discusión política en torno al derecho a recibir información oficial que por obligación deben proporcionar las autoridades sanitarios.

Las vacunas vencidas corresponden a un lote de Sputnik del primer componente, una de las más codiciadas y de las que se requiere saber si está disponible la segunda dosis para no tener que combinarlas con otras marcas.

“Por ahí las notas que salieron ayer desde otro medio de comunicación (N.de la R.: En relación a la publicación de La Opinión) deja entendido diferentes cosas por las cuales no tiene validez, obviamente que son mentiras”.

Al ser consultada por el lote de vacunas vencidas, dijo: “Sí, si por supuesto. Hay un lote de vacunas que desde el Ministerio de Salud que mandaron una semana antes del vencimiento y en cantidad. Nosotros aplicamos, como obviamente eran en cantidad, nosotros aplicamos en la localidad de Salto para que puedan ser aplicadas y aprovechadas antes de la fecha de vencimiento. Nosotros habíamos salido a realizar un operativo de vacunación en el terreno; pero bueno hubo un remanente de vacunas que no se aplicaron porque obviamente tienen su fecha de vencimiento y no pueden ser aplicadas luego de esa fecha. Obviamente esto no es ajeno a lo que es la logística del vacunatorio y hay vacunas que no se pueden aplicar; se estancan en lo que es “estar en cuarentena”. Nosotros tenemos una conservadora dentro de la heladera que esta rotulada donde está toda la ficha que viene del Ministerio de Salud para que luego ellos hagan la evaluación correspondiente a esas vacunas y después hagan el retiro de esas vacunas, no sé el procedimiento que tendrá el Ministerio de Salud una vez que se la retira, pero nosotros las mantenemos en cuarentena hasta que ellos decidan que hacer con esas vacunas”.

Más adelante y ante el interés de Rotundo en aclarar que no se han aplicado vacunas vencidas para tranquilidad de la población, formuló esta descripción:

“Cuarentena es que la guardamos en una conservadora con cadena de frío porque se evalúa lo que suele suceder con las distintas vacunas, como pasó con Pfizer. El laboratorio mencionaron que la fecha de vencimiento se podía extender unos meses más, como pasó con la vacuna Pfizer pasó con otros laboratorios que siempre se extienden, entonces obviamente que nadie toma la decisión acá de descartar vacunas. De eso se encarga el Ministerio porque lo que puede pasar mas adelante, en forma científica, de cada caso es que se vaya analizando que la vacuna tenga un proceso mas largo de vida. En el caso de esas vacunas que están en cuarentena en nuestro vacunatorio; si en ese caso no sirven obviamente que ese encargarán ellos de qué hacer con esas vacunas. Lo que harán, la verdad, desconozco. Nosotros no somos quienes toman la decisión de tirar o no una vacuna”.

Respecto al faltante de dosis de Sinopharm, de las cuales entre octubre y diciembre se recibieron 12950 dosis, según el registro que a diario monitorean los periodistas de La Opinión, aclaró:

“Quería aclarar porque en la nota que publicaron ayer deja algo que no esta muy claro de información donde la faltante de la vacuna Sinopharm llevaría a que fueran estas las que se vencieron, pero en realidad la vacuna Sinopharm cada vez que se produce tiene dos años de vida. Digamos; es la vacuna más larga de vida que tenemos, vacunas que vencen recién en 2023 y seguramente las que estén produciendo en este momento se venzan recién en 2024, es decir es imposible. En ningún lado se han vencido las Sinopharm y es una información sumamente delicada. La verdad que no me gusta que se juegue con eso porque las vacunas Sinopharm también son aplicadas en cantidad”, concluyó para luego responder consultas de los oyentes.

Las versiones de vencimiento de vacunas comenzaron la semana pasada cuando personas que debían recibir Sinopharm comenzaron a consultar el motivo por el que se habían agotado. De ahí en más y tal como se puede leer en la nota publicada por nuestro medio, comenzaron los rumores que llevaron a determinar que efectivamente había lotes que lamentablemente se vencieron y que ahora esperan una decisión de la Región Sanitaria”.