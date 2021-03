Vacunación contra el coronavirus: sin dosis en el Club de Jubilados, inoculan personal de salud en el Hospital

En Argentina faltan vacunas contra el coronavirus para avanzar con el operativo y San Pedro no es la excepción porque en el Club de Jubilados el equipo que coordina Camila Caballero todavía no recibió dosis para iniciar en ese edificio el proceso que comenzó en la escuela Industrial y continuó en Mitre.

“Aun no hay noticias”, admitió este miércoles a La Opinión Caballero quien el sábado, en el programa Sin Galera, estimó que hoy se iba a reiniciar la inoculación de sampedrinos y, por eso, junto al resto de los voluntarios tienen diagramado el dispositivo en Salta y 9 de Julio. Sin embargo, Provincia de Buenos Aires no les entregó dosis.

En el Hospital, en tanto, el equipo de vacunación que coordina el director de Bromatología, Saverio Gutiérrez, continúa hoy con la aplicación del segundo componente de Sputnik V a personal de la salud. “Hoy sólo personal de salud pero grupos reducidos”, confirmó el funcionario quien, a su vez, estimó que la “turnera” de Vacunate asignará más lugares para el jueves y viernes.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que aquellas personas que se inscribieron pero “tengan dudas sobre los datos cargados”, pueden comunicarse con el área “para realizar la corrección”. “Esto es importante para quienes no hayan informado su actividad (docentes/ personal de salud/seguridad/auxiliares etc.) o no incluyeron sus patologías de riesgo”, precisaron.

Los vecinos que quieran anotarse o revisar su información pueden comunicarse vía WhatsApp al 3329-317575 o por mail a [email protected] Particularmente, se puede hacer el procedimiento en el sitio web de Vacunate.