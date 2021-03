Vacunación contra el coronavirus: por qué deben presentar certificado médico las personas con factores de riesgo

Tras el arribo de 600 dosis de la vacuna china Sinopharm, el programa Vacunate Buenos Aires retomará su actividad en San Pedro este miércoles. Tras mudarse desde la escuela Industrial al gimnasio del club Mitre, el vacunatorio volverá a tener actividad.

Publicidad

Para ello se asignaron turnos para miércoles, jueves y viernes. Las vacunas Sinopharm son para personas menores de 60 años con patologías de base y también para docentes, personal de salud y seguridad, con o sin factores de riesgo, puesto que son personal esencial.

Este jueves, La Opinión recibió consultas relacionadas con la obligatoriedad de presentar certificado médico que avale la declaración de patología de riesgo señalada por la persona al momento de inscribirse, puesto que sin ello no podrán ser inoculados, tal como advirtieron desde el principio de la campaña.

Una mujer dijo que el lunes le llegó la notificación para presentarse en el vacunatorio para aplicarse la vacuna. Este martes, además, recibió un llamado de “un muchacho que no se identificó pero dijo que era del club Mitre”, según contó, quien le informó respecto de la necesidad del certificado médico.

“Me llamó para avisarme que si mañana no tengo certificado de persona de riesgo que no me presente. Yo tengo certificado de discapacidad porque tengo escoliosis, artrosis y osteoporosis en los huesos. Además tengo problemas de tiroides, triglicéridos y colesterol, pero me dijo que si no tengo el certificado que no me presente”, señaló.

“El Gobierno me manda a decir que ya está mi vacuna acá para que me la coloquen el día y esta gente me sale con eso, y yo sé que están vacunando gente que no tiene ninguna clase de riesgo”, comentó la mujer, preocupada por la situación que, evidentemente, desconocía de antemano, a pesar de las advertencias difundidas desde el Estado al respecto.

Otro caso es el de un hombre que también se comunicó con La Opinión por una duda similar. “Me llegó la notificación de vacunación anoche cerca de las 00.00 y recién ahora, 16.30, me llaman, sin identificarse y me piden orden del médico de que tengo patología de riesgo”, contó y se quejó: “El médico no está a mi disposición y no pueden pedir eso a menos de 24 horas del turno otorgado”.

“Yo puse que tengo patología respiratoria y obesidad. Me llamaron hace cinco minutos y la persona no se identificó”, aseguró el vecino que tampoco estaba al tanto de que la declaración jurada que representa la inscripción propiamente dicha debe ir acompañada, al momento de vacunarse, del certificado médico correspondiente que avale su condición de persona con patología preexistente.

“Usted es una persona de riesgo. Si usted pudiera conseguir un certificado médico que certifique padece lo que dice padecer se lo agradeceríamos, porque necesitamos corroborar que la persona que dice sufrir un padecimiento efectivamente lo tengan”, le dijo el joven que se contactó con

el para recordarle la necesidad de contar con ese aval.

“Si puede acercarse con el certificado médico, receta de la medicación en caso de que tome o la medicación en sí, sería perfecto. En el caso de que pudiera conseguir el certificado, necesitamos verificar que las personas efectivamente padezcan la dolencia que declararon”, le explicó.

Desde el programa Vacunate Buenos Aires, la coordinadora local, Camila Caballero, había explicado a La Opinión, la semana pasada, que siempre se solicita “un documento que certifique que la persona está realizando esa tarea, que está activa como personal esencial en la actualidad”, para evitar engaños por parte de quien solicita el turno.

En la instancia de “prevacunación”, un gazebo dispuesto especialmente antes de llegar al vacunatorio propiamente dicho, hay personal que consulta respecto de las patologías previas y que tiene la obligación de consignar el certificado que las avale para autorizar el paso siguiente. “Hubo rechazados”, señaló Caballero. Esos turnos, de ser necesario, se reprograman.

Este martes, tras ser consultada por el reinicio de las tareas de vacunación, Cabaleró solicitó a los vecinos que cuentan con fecha y hora para ser vacunados que presenten “certificado médico, estudio o receta” que permita comprobar que son pacientes de riesgo, de acuerdo a lo que informaron en la declaración jurada al momento de inscribirse.

“Para poder acceder a la vacunación tenés que sacar un turno y en esta primera etapa tenés que tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes”, dice entre las respuestas a “preguntas frecuentes” la página web del programa Vacunate Buenos Aires, donde hay una lista de patologías que incluye “enfermedad pulmonar crónica; diabetes; enfermedad cardiovascular; obesidad; enfermedad renal crónica”.