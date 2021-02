Vacunación contra el coronavirus: la experiencia de los primeros inmunizados en la escuela Industrial

Empezó este jueves en la escuela Industrial la vacunación contra el coronavirus con la Sputnik V a personas mayores de 70 años y menores y docentes con patologías de riesgo. Los primeros en concurrir fueron quienes Provincia de Buenos Aires les asignó turnos y La Opinión dialogó con ellos en #RadioCuarentena para conocer sus experiencias.

Publicidad

Entre los inmunizados hubo también personal de salud como el caso de una mujer que se inscribió a través de la web de Vacunate a fin de “trabajar más tranquila”. Respecto del operativo en el establecimiento educativo, analizó: “Está muy bien organizado con un circuito armado. Hay algunas aulas dispuestas para el control posterior, la media hora después de la vacunación para ver que no haya ninguna alteración, todo bien aceitado”.

Además, tras ser vacunada y aguardar 30 minutos en la sala de espera, tal establece el protocolo, una mujer de 67 años que también trabaja en el ámbito de la salud sostuvo que está “todo bien distanciado y perfecto”. Y detalló: “No tuve síntomas, me siento perfecta. Me inscribí hace 20 días y estoy dentro del sistema de salud, por eso me llamaron”.

En la vereda frente a la escuela Industrial se montó un punto de inscripción por el que en el transcurso de la jornada pasaron muchos sampedrinos. En las primeras dos horas, de hecho, se anotaron alrededor de 50 personas que tienen intenciones de recibir algunas de las dosis contra el COVID-19 dado que, además de la Sputnik V, el Gobierno provincial dispondrá de la AstraZeneca.