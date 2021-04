Vacunación contra el coronavirus: en el Hospital vacunaron sin turno para completar las dosis disponibles

Este sábado, mientras se desarrollaba el proceso de vacunación contra el coronavirus COVID-19 en la posta del Hospital Emilio Ruffa, Saverio Gutiérrez, uno de los responsables de la campaña en el nosocomio, anunció que estaban vacunando a personas sin turno para completar las dosis disponibles.

“Estamos vacunando mayores de 70, que por ahí no tenían turnos, los agregamos en relación a la cantidad de personas que no se aplicaron”, explicó y aclaró que fue “en relación a las que tenemos para el lunes, no podemos quedarnos sin vacunas para el lunes”

“Vamos minuto a minuto, a medida que no van llegando los turnos, la gente no responde o no viene, vamos usando las dosis, y esos otros turnos se reprograman”, explicó.

Así, en el Hospital vacunaron a personas que tenían turno para la semana que viene, por ejemplo, y que aprovecharon la convocatoria para recibir la dosis antes, siempre que cumplieran con el requisito de estar inscriptas y ser mayores de 70 años.

María Ester, de 75 años, fue una de las que escuchó a Saverio Gutiérrez a través de Sin Galera y se acercó. “Yo vine hace dos días a preguntar cuándo me tocaba el turno, me dijeron que como tengo 75 años fuera el lunes, por la edad y porque tengo problemas de pulmón. Cuando escuché hoy a la mañana dije ‘bueno, me tiro el lance’ y vine hoy”, contó.