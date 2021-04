Vacunación contra el coronavirus: crecen las consultas por reprogramación de turnos

Este sábado en el programa de radio Sin Galera, Rubén y Vanina explicaron qué inconvenientes tuvieron con los turnos de la vacunación contra coronavirus, cuyas dosis se aplican en San Pedro en el vacunatorio instalado en el Club de Jubilados de Salta y 9 de Julio, y en el Hospital.

Rubén tiene 72 años y se anotó para vacunarse en la Escuela Industrial. Hace días, se comunicó mediante WhatsApp con el vacunatorio del Club de Jubilados para consultar si su turno ya había asignado, puesto que no había recibido notificación alguna.

“Yo tendría que haber sido vacunado el sábado 10 de este mes a las 3 de la tarde en el hospital, pero a mí no me llamó nunca nadie y tienen mis dos teléfonos”, dijo y contó que tras acercarse al Hospital, le indicaron que acuda al vacunatorio de Salta y Arnaldo, donde fue atendido por Camila Caballero, coordinadora de la vacunación.

“Me dice: ‘Yo de acá no puedo hacer absolutamente nada porque vos fuiste asignado para vacunarte en el hospital’. La verdad que tengo miedo de que me asignen otro turno y no me llamen tampoco”, consideró el hombre de 72 años y agregó: “Me atendieron muy amables, pero el sistema vacunatorio, para mí, está totalmente desorganizado”.

En tanto, también Vanina se comunicó para contar su caso: “Nos enteramos de que se vacunaba mi mamá porque yo llamé, si no nadie le avisaba”. También mediante el WhatsApp del vacunatorio del Club de Jubilados pudo consultar por el turno que le correspondía a su madre.

“A mí me entró la duda y mande un WhatsApp y a la hora me contestaron. Es muy buena la atención pero no el manejo de turnos. Una vez que se cumplan los 3 meses llamaré para ver si me dicen cuando se vacuna de nuevo. Debemos ser varios”, dijo en Sin Galera.

El WhatsApp a disposición para consultas sobre la vacunación en San Pedro es el 3329-317575. Este sábado desde el vacunatorio, explicaron que el trámite es personal y que el interesado debe proporcionar su número de identidad.