Vacunación contra el coronavirus: convocan a quienes perdieron su turno al Club de Jubilados

Desde que comenzó el operativo de vacunación contra el coronavirus no fueron pocas las personas que, por diferentes motivos, perdieron el turno que les asignó el programa Vacunate. A muchas de ellas el sistema no los notificó por ninguna vía y no fueron inoculadas, tanto en el Hospital como en el Club de Jubilados.

En ese marco, el equipo que coordina Camila Caballero convoca a los sampedrinos mayores de 60 años que no concurrieron cuando debían porque desconocían a la institución cuya sede está en Salta y 9 de Julio. A su vez, la referente del área de vacunación municipal, Silvana Morales, informó que los ciudadanos pueden comunicarse telefónicamente con el Club de Jubilados cuyo WhatsApp es 3329-317575.

“Ya se vacunó gente que no se había enterado del turno porque a veces el sistema avisa tarde. Se van a ir recuperando en el Club de Jubilados. Son varios, por eso el Ministerio autoriza que concurran al club para recuperar”, precisó Morales.

Por último, recalcó que son personas que no se presentaron en su debido momento en el Hospital o en el Club de Jubilados y que no se incluye a aquellas que todavía no tienen turno porque no pueden “agregar personas sin turno”.

“Lo importante es que puedan vacunarse” Silvana Morales

Al 18 de abril, en San Pedro fueron vacunadas 7539 personas, de las cuales 6126 recibieron la primera dosis y 1413 también la segunda.

En tanto, los datos dan cuentas de que 3753 vacunas fueron aplicadas en el Hospital y 3786 en el vacunatorio del programa Vacunate Buenos Aires, ubicado hoy en el Club de Jubilados de Salta y 9 de Julio.

En San Pedro, 21070 personas se inscribieron para recibir la vacuna contra el coronavirus y hasta el momento el 29% recibió al menos la primera dosis.

En cuanto a los adultos mayores de 60 años, considerados población de riesgo, de los 8523 inscriptos en San Pedro, fueron vacunados 3566, es decir, el 42 %.