Vacunación contra el coronavirus: apenas 5 de 70 bomberos del cuerpo activo recibieron dosis

La Opinión reveló la preocupación que existe entre miembros de las fuerzas de seguridad porque a pesar de ser esenciales y estar en la primera línea del riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 todavía no fueron tenidos en cuenta para una vacunación masiva del personal.

Este jueves, en Radio Cuarentena, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, Silvio Torrens, se refirió al tema y reveló que todos los integrantes del cuartel local están inscriptos.

De 70 bomberos, sólo 5 fueron vacunados.

“En su momento hicimos una nota desde la institución, con todos los datos, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta para vacunar”, señaló Torrens. En este momento tienen tres casos de contagios entre los integrantes del cuerpo.

“De esa nota nos respondieron que tenemos que inscribirnos en la página oficial, nos inscribimos en noviembre como personal de seguridad y hemos tenido de 70 personas cinco nada más, que tuvieron suerte, son personas jóvenes. Ellos se inscribieron igual que todos nosotros y los llamaron como a cualquiera, pero son 5 de 70 nada más”, señaló.

“Hemos tenido casos, no muchos pero sí hemos tenido, por fuera de la institución, por el trabajo”, explicó Torrens.

“Por suerte no hemos tenido contacto. Apenas surgen los primeros síntomas, avisan y automáticamente los dejamos aislados hasta que se hagan los estudios. No ha habido contactos dentro de la institución, pero si no sería una complicación”, agregó.

“La nota se la mandamos a Camila Caballero, tuvimos una reunión con ella y coordinamos esta manera de presentar una nota para que sepan quiénes eran bomberos y quiénes no para ver si podíamos acelerar esta situación. Ellos no manejan la página oficial”, explicó.

“Una de las cosas que estuvimos averiguando es que primero estaba la gente mayor de 60, faltan auxiliares, maestros, policías”, señaló Torrens y comentó que dejaron de hacer “algunos tipos de servicios, como lo de los cumpleaños, por ese motivo, para no ponernos en riesgo nosotros ni a las personas a las que vamos a visitar”.

Mameluco descartable, guantes de látex, barbijos, máscara facial, amonio cuaternario para desinfección, alcohol en gel son algunos de los elementos que Bomberos tuvo que adquirir para trabajar durante la pandemia.

“Tenemos un sistema donde todo el personal después de cada servicio, antes de entrar a la institución, tiene que pasar por el sanitizador, y luego pasa al vestuario”, contó Torrens.