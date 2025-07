Con el comienzo de las vacaciones de invierno y con el balance otorgado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad que indicaba una tendencia de que las visitas de turistas son para pasar el día o de tres días como máximo, las redes estallaron de comentarios.

Ads

Ernesto comenzó: “Un desastre San Pedro, no hay nada” y Luján completó: “Da mucha pena ver a nuestra ciudad así”.

Laura fue tajante: “Vengan a San Pedro, un hermoso lugar. Lástima que si querés ir al puerto es imposible, dejás el auto hecho moco por los pequeños pozos. Vayan al paseo, siempre y cuando no caigan dos gotas porque se inunda y no tenés lugar para pescar. Si pescás, no sé, pero peleás con la maleza y el pasto. Tenemos una costa hermosa y espacio de sobra para turismo en San Pedro, pero nadie hace nada. Una recomendación: vayan a Ramallo, que tiene mejor costa y espacios limpios. Baradero también, pero acá da vergüenza. Y quieren turismo. Ni nosotros tenemos un lugar como la gente; menos podemos ofrecer a los turistas. En fin, un pueblo dejado por completo en todo orden. Una pena”.

Ads

“Cuando hacen algo o ponen cosas para ver más lindo San Pedro, se encargan de romper todo. Si cuidamos entre todos, sería más lindo”, consideró Liliana.

Claudio, residente del conurbano, expresó: “Voy seguido, casi todos los meses. Estoy a 150 km de allí. Me gustaría que mejore en todos los aspectos. Saludos sampedrinos, de un bonaerense del conurbano que gusta recorrer su ciudad y comer ensaimadas”.

Ads

“Y sí, ¿qué turistas quieren que vengan? Si se roban la plata nomás. No son capaces de invertir en la ciudad para darle más atractivo. Prácticamente nos vamos al olvido con las renovaciones e inversiones en San Pedro”, refirió Elías.

Amelia ironizó: “Conformense con los de acá que no podemos irnos de vacaciones. Vergüenza tener todo hecho un desastre”.

Nicolás preguntó: “¿Qué le ofrecemos al turista?” y Paula dijo: “No pueden más de cara dura. ¿Atractivo turístico? En la desidia total está San Pedro. Vergüenza debería darles publicar estas cosas”.

Ads

“A ver, no es por situación económica, a ver si lo entienden. Desde que tengo uso de razón San Pedro se quiere sustentar del turismo, pero no tiene nada público. El centro sólo son seis cuadras, no hay nada para ofrecer. Lo que había era seguridad, y ya acá no existe”, explicó Mario.

Gregorio opinó: “San Pedro da pena, todo roto y sucio. Ponen reja en la fuente y a metros tenés tachos de basura llenos. Y te hablan de turismo”.

Alejandro expresó: “Y sí, ¿qué más va a ofrecer? Las calles hechas mierda, atienden a los turistas como si vinieran a empeñar todo. Se sientan en el centro a tomar algo, está lleno de motos haciendo ruido. No hay nada para ver, ni agua en el río. Es una pena”.

“Nada de turista. Dicen que San Pedro es turístico y cuando vienen turistas les roban, literal. Y también en muchos negocios ven que es turista y cobran cualquier cosa. Una vergüenza”, indicó Jesica.

Margarita contó: “Qué lástima, tan lindo que estaba hace unos años. Había mucho turismo, era hermoso ir a mi querido San Pedro a pasear y ahora da tristeza” y Claudia respondió: “Hoy no se podía estacionar en el Paseo Público. Todo barro, autos encajados. ¿Quién va a querer venir acá? El intendente nunca saldrá de su cueva a mirar el desastre que es San Pedro”.

Guillermo consideró: “Obviamente, ¿de qué nos sirve opinar? Nuestro trabajo es cooperar con las autoridades de turno. ¿Qué se le ofrece al de afuera, al que viene por primera vez? ¿Qué atracción para que regrese? Actitud positiva. Arriba San Pedro. Gracias por compartir, gente maravillosa. Todavía se puede”.

Mar dijo: “Imagino llegar de turista y bajar en la terminal fantasma de Lucio Mansilla. Un espanto desde la llegada. Gracias a la gestión de los politruchos del Concejo Deliberante. Porque la responsabilidad no es sólo del intendente. Son más los que le juegan de amigos y le ponen palos en la rueda desde adentro que otra cosa. Ciudad de pobres corazones”.

“Y pensar que hace un tiempo cuando dije que San Pedro, de ciudad turística no tenía nada, a muchos no les gustó escuchar la verdad. Ahora se dan cuenta de lo que es San Pedro en realidad. Retrocedió a ser un pueblo como antes. Pero en la semana van a festejar un año más de San Pedro Ciudad. De ilusión viven. Como dije antes, San Pedro sigue siendo un pueblo”, concluyó María.