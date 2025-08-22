La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional SAN NICOLAS, informa que, conforme lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto 2025, con el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás cuestiones atinentes al acto eleccionario. El comicio se realizará el día 30 de octubre 2025, en el horario de 8 a 18.00 horas. La Junta Electoral Local, está integrada por los siguientes titulares: 1. Ferreira Paola Andrea, Af. Nº236487, 2. Rodriguez Adela Mercedes Af.Nº216630 y 3. Cruz Rita Catalina Af. Nº264751, y suplentes: Silva Liliana Haydee Af. Nº221282, Roldan Aldo Daniel Af. Nº 346741 y Milesi Fernando Javier Af. Nº222449, atenderá en la sede sindical ubicada en la calle Bustamante 119 de la Ciudad de San Nicolás los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17hs y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la información necesaria. La presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24hs, día en el que se extenderá hasta dicho horario el funcionamiento de la Junta Electoral. -

