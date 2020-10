Usurparon cinco casas en Bajo Puerto: Una joven relató cómo golpearon salvajemente a su familia que tuvo que dejar el barrio

Una familia se comunicó con La Opinión a fin de relatar el calvario que vivió cuando vecinos del Bajo Puerto los atacaron, usurparon cinco casas del poste 27 y tuvieron que dejar el barrio en el que viven hace muchos años.

Por la golpiza con piedras y machetes, una mujer fue lesionada en un brazo y a un hombre de 62 lo lastimaron en su cara por lo que pasó la madrugada del lunes en el Hospital. La Policía detuvo a un masculino de 34 años y el caso recayó en la Fiscalía Nº 7 de María del Valle Viviani quien en el transcurso de esta mañana le tomó la denuncia a las víctimas.

Una de ellas fue Estefanía, hija del adulto que fue asistido en la Guardia del nosocomio Emilio Ruffa, quien relató el calvario que vivió junto a sus allegados, varios de ellos menores de edad: "Hace dos días que nos venían piedras y tiros, nos decían que nos iban echar y que nos fuéramos por las buenas porque nos iban a sacar por las malas. Martin Gutiérrez y Damián Gutiérrez fueron los que nos sacaron. Se metieron adentro de mi casa, lo golpearon a mi papa que está todo lastimado. A mi hermana le cortaron el brazo con un machete. Ellos querían el terreno porque es grande y hay cinco casas, querían todo. Mi papa pudo sacar lo poco que teníamos pero quedo todo ahí, Sacamos colchones, frazadas y ropa de los chicos pero quedo todo ahí".

Además, detalló: "Nosotros mismos nos socorrimos. Estábamos en el flete cargando las cosas y nos apuraban para que nos vayamos. Llamamos a la Policía, se llevó preso a Martin Gutiérrez y al otro día lo largaron. Anoche no intervino nadie, la Policía nos decía que se tenía que ir y nosotros les pedimos por favor que se queden porque nos iban a matar".

La joven explicó que la casa era de su abuelo quien "nació ahí" y después se la "dejó" a su papá. Y agregó: "Hace muchísimos años que mi papá vive ahí. A mi papa lo habían anotado para darle casa en barrio Futuro pero nunca nos llegó nada. Mi papa se dedicaba la pesca, vivía de eso y ahora ni siquiera el bote tiene, porque le sacaron todo. Estuvo toda la noche en la Guardia y ahora lo llevamos para la casa. Está muy mal".

La familia a la que Estefanía mencionó es vecina de la de ella, tal detalló: "Ellos viven ahí al lado, tienen chicos chiquitos, no les importo nada, los corrían a los chicos y les tiraban piedras. Ellos quieren todos los terrenos, se piensan que ahí abajo son dueños de todo. Son muy ambiciosos, al hermanastro de mi papa lo echaron de ahí al lado, se quedaron con todo de él, los largaron si nada. Ahora nos hicieron lo mismo a mí, a mi papá y mis primas que recién hoy se pudo ir con lo que pudo sacar".

La joven y su familia pasaron la noche en la casa de una hermana de ella y este lunes por la mañana hicieron la denuncia en la Fiscalía Nº 7. En total, son alrededor de quince personas las que ocupaban esas cinco casas a las que Estefanía dejó en claro que no quiere volver porque tienen "miedo": "No tenemos nada, ni plata ni para comer. nos sacaron todo lo poco que teníamos. De esas viviendas sacaron las cosas de pocas. No queremos volver abajo, la casa que se la queden. Queremos conseguir un alquiler, pagarlo como podemos".