Usurpaciones: sin notificación del desalojo, en Bozzano y Ansaloni aseguran que van a "resistir"

La Justicia ordenó desalojar los terrenos usurpados ubicados en Güemes y 35 bis y en Bozzano y Ansaloni, dos de los tres que todavía permanecen ocupados tras las seis tomas masivas registradas en San Pedro entre el 19 y el 24 de enero.

El de la excancha del club Independiente fue el primero y este jueves se cumplen 25 días desde que fue usurpado. En el lugar se observa una gran cantidad de precarias vivienas instaladas, construidas con chapas, madera, nylon y palos.

Son alrededor de 30 las familias que están en situación de toma. En diálogo con La Opinión, dijeron este jueves que no fueron notificados acerca de la orden de desalojo que dictó el Juzgado de Garantías interviniente y que, de todas maneras, no están dispuestos a retirarse del lugar.

"Desde que estamos acá, nadie vino. No fuimos notificados en ningún momento", dijeron y pidieron, una vez más, por la presencia de autoridades del gobierno municipal: "Que venga el intendente con el alcahuete de Iván Paz", señalaron a viva voz.

"Queremos que se hagan presentes y nos den un plan de pago", agregaron y afirmaron: "No queremos nada regalado". Consultados acerca de la posibilidad de que los dueños no accedan a vender el terreno usurpado, sostuvieron: "Si no es acá que sea en otro lugar".

"Hasta que no nos den una casa no noos vamos a mover; si quiere venir la policía, que venga", desafiaron y aseguraron tener "una estrategia" para enfrentar un eventual desalojo con el uso de la fuerza pública, posibilidad que puede hacerse efectiva si no acceden a retirarse de manera voluntaria.

Los pasos a cumplir por la Justicia son la notificación a los ocupantes y dar intervención a la Municipalidad, que mantenía una postura de no dialogar con los usurpadores mientras estuvieran dentro del terreno. El miércoles, algunas vecinas de este predio lograron intercambiar mensajes con el intendente Cecilio Salazar.

En sus texto, el jefe comunal les informó que la usurpación es un delito penal y que debían retirarse por sus propios medios. Les dijo que "comprende" la situación de necesidad por la que están pasando pero que "no habrá ayuda" mientras sigan en situación de toma.