Usurpaciones: intentaron volver a tomar el terreno de Boulevard Moreno y Sbert

El terreno de la familia Buonfante, ubicado en Boulevard Moreno y Mateo Sbert, fue usurpado el jueves pasado y liberado el lunes por la mañana, cuando la policía detectó que no había personas en las precarias casillas montadas en el lugar y las desarmó. Este martes por la tarde, intentaron tomarlo de nuevo.

Las mismas personas que protagonizaron la usurpación fueron las que llegaron al terreno con intenciones de volver a ocuparlo. La policía, que custodiaba el lugar, solicitó refuerzos y evitó que lograran su cometido, en medio de una discusión, gritos y amenazas.

"Nosotros usurpamos acá y vino no sé quién, no me interesa el nombre, a tirarnos los ranchos", se quejó una joven. "Que vengan con la orden de desalojo", gritó otro. "Si al dueño le importa, que venga a limpiarlo, que lo ciere, que muestre los papeles", agregó un tercero.

"Soy el teniente primero lombardo, de la Comisaría. Ya está pedido el desalojo y esto tiene dueño, el que se enoja lo meto preso", dice el policía a cargo del procedimiento y encargado de dialogar con los que intentaban volver a usurpar el terreno. "Les explico a todos que esto va a la Fiscalía", advirtió el efectivo.

Toda la conversación quedó registrada en un video que fue enviado a La Opinión por los vecinos. "o tienen orden, nos sacan de chetos, nomás", se escucha que se quejan. "Nos vamos a meter igual y a la noche v a ser peor", amenazaron y agregaron: "A la noche se pudre todo. Lo quisimos hacer por las buenas, pero no quisieron".