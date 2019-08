Usuaria de Coopser pidió unidad de traslado para un miércoles, pero ese día la combi no viaja

Una socia de la cooperativa de provisión de servicios eléctricos, públicos y sociales de San Pedro, Coopser, envió a La Opinión un reclamo porque necesitaba hacer uso de la unidad de traslado ambulatorio pero el día que tenía turno en el médico justo la combi no viaja.

"Estoy indignada, pagando 15 años de servicio de Coopser y cuando nececito q me lleve la combi para hacerme un estudio me dicen que no pueden porque los miércoles no viaja. Una vergüenza que no se hagan cargo de las personas. Yo no elijo el el día, es el único día que se realiza el estudio, los miércoles", comentó la mujer.

Ante la consulta de La Opinión, desde el Consejo de Administración de Coopser informaron que, en efecto, "y desde hace 20 años", la unidad de traslado ambulatoria presta servicios "lunes, martes, jueves y viernes a Capital, los jueves exclusivamente a La Plata. Es así desde que te adherís".

Consultado respecto del caso planteado por la usuaria que envió la queja, el presidente de la cooperativa, Pablo Peralta, explicó que "lo que se hace es que nos pasen el contacto del sanatorio o de instituto para cambiar el turno. Se le ofrecen todas las facilidades al socio para que no tenga inconvenientes".

"Se resuelve, siempre. No hemos tenido quejas de ese tipo", aseguró Peralta y recordó que cuando el socio se adhiere al servicio "ya se sabe que es así". Sobre el parate de la combi, informó que los miércoles no viaja "para hacer mantenimiento".

"No me dan una solución. ¿Para qué pagar un servicio todos los meses y cuando lo necesitas no está?", se había quejado la usuaria, a quien además su obra social le había ofrecido un pasae en transporte público, pero que la deja en la terminal de Retiro y en un horario poco conveniente para el turno del estudio.

"El traslado de pacientes ambulatorios se realiza de manera programada, previa reserva de pasajes, viajando lunes, martes, jueves y viernes, reservando los días miércoles para el mantenimiento del vehículo que realiza 12.000 kilómetros mensuales", explica Coopser en su página web.