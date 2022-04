URBA: Tiro Federal ganó un partidazo en Cañuelas y se acomodó en la tabla de posiciones

Tiro Federal obtuvo este sábado una gran victoria frente a Las Cañas en Cañuelas 33 a 29 en la tercera fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) y escaló hasta la sexta ubicación en la tabla de posiciones con nueve puntos producto de dos alegrías y una derrota.

El Rojinegro no tuvo un buen comienzo y su rival aprovechó para escaparse 10-0. Sin embargo, se recuperó y revirtió el marcador con tries de Emiliano Pedroza y Thomas Peña ambos convertidos por Franco Segura (10-14), aunque terminó el primer tiempo abajo 17-14.

En el complemento, Segura apoyó la ovalada en el ingoal rival y no falló la conversión (17-21), jugada con la que el visitante recuperó la ventaja. El local respondió con un try penal (24-21) y, luego, Gonzalo Clementín (24-26) marcó otro try para el conjunto de San Pedro, que pasó a perder nuevamente (29-26). A diez minutos del final, Pablo Comezaña hizo el try, luego convertido por el apertura, de la victoria en territorio ajena más que festejada por cómo fue el desarrollo del juego.

Para el Biguá fue el segundo triunfo en fila (la semana pasada se impuso a Los Cedros de local por un apretado 20 a 16), nuevamente por un margen no muy abultado pero suficiente para celebrar en una de las paradas de visitante más complejas por la distancia (200 kilómetros). También, fue su primera alegría fuera de San Pedro porque en el debut cayó ante Del Sur en Esteban Echeverría.

La tabla de posiciones de la segunda división de la URBA. Fuente: ESPN.

El conjunto dirigido por Esteban Arboníes formó con Pedro Cuello, Francisco Abeledo, Luis María Villalón, Santiago Montes, Álan Salomón, Juan Bultri, Tonfic Tiramonti, Comezaña, Maximiliano Rolfo, Segura, Pehuén Bonilla, Matías Albarracín, Peña, Clementín y Agustín Parra.

En intermedia fue triunfo sampedrino 23 a 22 y significó la primera sonrisa en la temporada. El elenco visitante formó con Yoel Bello, Ulises Gorosito, Rodrigo Gauna, Raúl Moreira, José Careta, Franco Machado, Juan Guido Álvarez, Emiliano Pedrosa, Federico Tiramonti, Ariel Yabas, Agustín De la Fuente, Ignacio Pérez, Gonzalo Rosales, Bruno Zunino y Valentín Unamuno. Fueron relevos Ian Salomón, Enzo González, Marcelo Vega y Benjamín Olivero.

En la próxima fecha, el 23 de abril, el plantel superior de Tiro Federal recibirá a La Salle, que hoy perdió frente a San Miguel 44 a 32 y está detrás suyo en la clasificación con ocho unidades. El líder es Mercedes con 15 unidades producto de tres victorias y todas con punto bonus.