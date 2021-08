URBA: Tiro Federal cedió ante Saint Brendans y sigue sin ganar de visitante

Tiro Federal fue superado este sábado como visitante por Saint Brendans 44 a 18 en el juego correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) y no pudo estirar su racha positiva a dos victorias además de que sigue sin ganar en esa condición.

El Biguá le jugó de igual a igual a su rival durante 60 minutos hasta que mermó su rendimiento y se llevó una abultada derrota que no refiere a lo mostrado en la cancha. En el primer tiempo un try y dos penales convertidos por Franco Segura hicieron que el anfitrión vaya al descanso largo arriba por apenas 2 unidades (13-11).

En la reanudación, Pablo Comezaña apoyó nuevamente el balón en el ingoal del oponente y Segura no falló la conversión como tampoco un penal unos minutos después. Sin embargo, en el último cuarto de partido Saint Brendans, que en 2019 descendió desde Primera C, ratificó su superioridad en los papeles, anotó cuatro tries en 18 minutos y se quedó con la victoria.

El conjunto dirigido por Esteban Arboníes formó con Álan Salomón, Juan Bultri, Luis María Villalón, Rodrigo Gauna, Lisandro Salinas, Enzo González, Tonfic Tiramonti, Comezaña, Nicolás Frías, Maximiliano Rolfo, Pehuén Bonilla, Segura, Gonzalo Clementín, Bruno Bértola y Thomas Peña. Ingresaron desde el banco de suplentes José Arévalo, Francisco Abeledo, Nicolás Estévez, Ian Salomón, Matías Albarracín, Lucas Nouet Matías Salcedo y Valentín Unamuno. En el caso de Ian Solomón, Abeledo y Nouet fue su debut en primera división.

Tiro Federal, que en lo que va del campeonato anotó 102 puntos y le hicieron 145, quedó décimo en la tabla de posiciones con 5 puntos producto de un triunfo y tres caídas y en la próxima jornada recibirá a Argentino, uno de los líderes junto a Mercedes con 18.