Uno por uno, los chicos de la categoría 2008 de la Liga Infantil que seguirán una temporada más para despedirse jugando

La Liga Infantil (LDI) confirmó que la categoría 2008, que reglamentariamente termina su participación en la presente temporada, jugará al menos un campeonato más en 2021 teniendo en cuenta que en el actual año no lo hizo ni hará por la pandemia de coronavirus.

El objetivo de la entidad presidida por Eduardo Oilher, que la semana pasada se reunió con su par de la Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, para acordar y analizar cómo coordinarán el calendario teniendo en cuenta que los niños también tendrán que competir en "cancha grande"; es que puedan cerrar la etapa jugando y compartiendo el campo de juego con sus compañeros. Por eso, La Opinión consultó club por club qué chicos son nacidos en 2008 y tendrán al menos un certamen más en la LDI.

Planteles 2008

Pescadores: Román De los Santos, Martiniano Ortega, Ramiro Cabrera Mateo Mendoza, Nataiel Monzón, Valentín Muñóz, Thiago Casco, Elías Álvarez y Fernando burgos. DT: Marcelo Mallo.

Paraná: Agustín Gómez, Valentín Fiore, Félix Salaberry, Juan Velo, Joel Coria, Ulises Castellanos, Juan Dorado, Agustín Ramón, Luciano Laserna, Nicolás Gamietea, Benjamín Ramírez, Román Goitino. DT: Matías Bertolini.

Mitre: Francisco Morales, Juan Martín Morreres, Benjamín Aguilera, Julián Muñóz, Jonas Ríos, Milton Fernández, Julián Peralta, Benjamín Pérez, Gregorio Barros, Benjamín Scarfó y Benjamín Peralta. DT: Matías Basante.

Villa Igoillo: Sacha Yakubw, Bautista Cardozo, Álan Benítez, Elías Solís, Agustín Jauregui, Benjamín Baronguele, Javier Sosa, Santiago Llanos, Axel Cardozo, Zahir Bevilacqua y Esteban Fernández.

Independiente de Río Tala: Dylan Dirroco, Diego Aguirre, Walter Fabricio Espinoza, Ariel y Jonathan Fernández; Santiago Ghirardi, Lucas Martínez, Joaquín Ortíz, Laureano Pavón, Bautista Rodríguez, Luis Torres y Thiago Varvanoff. DT: Adrián Costa, Oscar Pavón y Gastón Rodríguez.

El Porvenir: Iñaki Armendáriz, Enzo Arregui, Kevin Brítez, Luka Carro, Samuel González, Genaro Planes, Juan Bautista Villalón, Francisco Bon y Aquiles Gabriel Emilio.

El Tanque: Santiago Basaldúa, Joaquín Sánchez Ríos, Mateo Romero, Aaron Thiago Britos, Thiago Telechea, Juan Bautista Rodríguez, Mirko Sochan, Santiago De los Santos, Bautista Cuenca y Diego Ferreyra. DT: Emmanuel Pedraza.

Defensores Unidos: Manuel Méndez, Aaron Arener, Agustín Carrizo, Facundo Ghirardi, Mauricio Albanese, Bautista Garea, Genaro Crespiens, Milton Gómez, Felipe Pujol, Gianluca Sánchez Bautista Molina, Brando Albacete y Marcos Poppe. DT: Miguel Bonda.

América: Benjamín Cabrera, Joaquín Ruiz Díaz, Joel Belo, Lucas Muñóz, Simón Mateo Díaz, Thiago Molina, Alexis Monzón y Uriel y Thiago Cáceres.

General San Martín: Bautista Rodríguez, Renzo Alimena, Joel Yedro, Uriel Guereñu, Valentín Ortíz, Joel Bengoechea, Valentino Montoto, Fausto Torino, Robertino Colazo, Ciro Gobatto y Darío Romero.

Agricultores: Agustín Marchisio, Joaquín Loza, Pablo Ábalos, Thiago Cabrera, Joaquín Cantero, Joaquín Hainez, Thiago Gómez, Dustin Zárate y Santino Mansilla. DT: Cabrera.

Castro F.C.: Bruno Peñalba, Jeremías Parra, Tomás Dondero, Benjamín Figueroa, Elías Salas, Lautaro Ricartes, Jerónimo Peñalba, Thiago Romero, Milton Pavón y Pablo Díaz.

Central Córdoba: Francisco Ledesma, Facundo Panizza, Ignacio Mondo, Agustín Wuisetel, Francisco Piermarini, Bautista Reich, Leonel Pacheco, Santino Torres y Santiago Nardini.

San Roque: Valentín Cáceres, Germán Blanco, Valentín Díaz, Bautista Ramírez, Amaro Piñero, Bautista Pereyra, Itamel Ortega y Aaron Gizich.

Independencia: Leandro Boari, Javier Barrios, Thiago Pérez, Juan Rodríguez, Thiago Esquivel, Thiago González, Nicolás Luna y Juan Rodríguez.

Los Andes: Simón Aguado, Ulises Pusterla, Simón Pascual, Joaquín Cañete, Matías y Dante Macchia; Leonel Jorgal, Román Astorga, Mateo Laserna y Axel Pardos. DT: Andrés Pusterla.

Sportivo: Fausto Bagalá, Mateo Petruzzelli, Matías Lavado, Bautista Pezzati, Facundo Orqueida, Segundo Fallet, Kevin Surur, Santos Basualdo, Facundo Giles, Juan Martín Siegenthaler, Mathías Velázquez, Cristóbal Rausa, Agustín Ramallo, Tomás Cáceres y Justo Tettemborn.

Atlético: Eros Barrenechea, Guido Celestre, Matías Ciaponi, Matías Deibe, Juan Ferreyra, Salvador Genoud, Benjamín Gómez, Santiago Grispo, Luis Jara, Benjamín Larrosa, Santino Maestre, Ian Manzi, Ignacio Moya, Ennio Palacios, Santiago Panzera, Tiziano Pilucki, Valentín Rodríguez, Laureano Piumazzi y Emanuel Sabatino.

Rivadavia: Catriel García, Catriel García, Benjamín Melchiori, Pablo Arredondo, Agustín López, Agustín Aldaz, Jonas Miño, Álan Wutrich, Thiago Ibarra, Bautista Ladrón de Guevara, Benjamín Mestre, Tomás Gómez, Lionel Elias y Rafael Bruno.

Fundición: Nicolás Abeldaño, Mateo Cano, Sebastián Giacoman, Jeremías Bergman, Francisco Bdonman, Mateo Daubian, Bruce Guerreiro, Agustín Fleitas y Teo Silva.

Costa Azul: Kevin López, Nehuén Sánchez, Aron Rivas, Gabriel Machado, Dylan Aguirre, Zacarías Burgos, Santiago Herrera, Thiago Gómez y Santiago Cubilla.

Alsina: Adrián Pereyra, Diego Rosales, Mateo Lacuadra, Santiago Solís, Alex Aliendro, Jesús González, Mateo Retamozo, Thiago Gómez y Bautista Gálvez.

Impacto: Pablo Gauna, Ianfranco Sierra, Benjamín Ochoa, Laureano Rodríguez, Tomás Velázquez, Bautista Dos Santos, Thiago Arellano y Mirko Martínez.

Sobre cómo se organizarán las ligas en 2021, Oilher explicó: "No está definido el formato de disputa, por lo menos habrá un torneo Apertura. Después veremos que nos permite el calendario porque no sabemos cuándo vamos a arrancar en 2021, no es que termina el año y en enero arrancamos. Por lo pronto ya nos pusimos de acuerdo con la Liga Sampedrina de que el año que viene la 2008 juegue el fútbol infantil".

En 2020 la LDI sólo pudo llevar a cabo entre febrero y marzo el Torneo de Verano que fue para las categorías 2013, 2011 y 2009 masculinas y U9 y U12 femeninas siendo la primera vez en la historia que hubo actividad oficial para niñas. Posteriormente, previo al inicio del Apertura, la actividad se frenó por la pandemia.