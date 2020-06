"Uno piensa que no le puede pasar", admitió la Coordinadora de Deportes de Baradero que dio positivo de coronavirus

Baradero acumula catorce casos positivos de coronavirus y uno de ellos es Alejandra Lacerna quien se desempeña como Coordinadora de Deportes, área que depende de la Secretaría de Turismo y Deportes del gobierno que lidera Esteban Sanzio y a la que ingresó hace alrededor de cuatro meses.

En diálogo con La Opinión, la reconocida atleta que compitió varias veces en San Pedro con buenos resultados, contó que se encuentra "bien y tranquila" aislada en su casa a la espera de su evolución: "Tengo que esperar que pasen los días para que me evalúen de nuevo. Estoy bien, tuve síntomas como perder el olfato pero ya estoy con todos los sentidos normales y pasándolo".

Lacerna se desempeña el Polideportivo Municipal de la ciudad donde estaba haciendo guardias teniendo en cuenta que ninguna actividad física está permitida en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

El domingo pasado, tras presentar síntomas, fue hisopada y el lunes conoció que tenía COVID-19, situación que la sorprendió: "No estaba en contacto con gente sino solo, hacia comunicaciones telefónicas. Fue como un estado gripal que no le di importancia porque no tenía contactos estrechos ni con muchas personas tampoco. Uno piensa que no le puede pasar pero el sábado a la noche la llame a mi hermana que trabaja en el laboratorio del hospital, me hisoparon el domingo y el lunes me dio positivo. Este es el día 11 del primer síntoma que tuve".

Por último, señaló que no tiene "sospecha" de dónde contrajo la enfermedad porque no tuvo "contacto" con "alguien que lo tenga" y se "cuidaba". "Creo que como manipulaba el barbijo para andar en bicicleta, puede venir por ese lado. Pero realmente no sé".

Lacerna, como deportista, se presentó en reiteradas ocasiones en pruebas que se hicieron en San Pedro. Una de las últimas fue en el Triatlón Ciudad de San Pedro que organizó América en 2017 en la que lideró en la rama femenina.