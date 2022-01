Uno de los vecinos citados a la reunión por seguridad no pudo ingresar por no estar vacunado

Este martes al mediodía, el Gobierno citó a tres representantes de los vecinos autoconvocados en reclamo de seguridad, ante la ola de delitos que sufren quienes viven en la zona rural.

Publicidad

Sin embargo, uno de ellos fue impedido de ingresar a la reunión con funcionarios y concejales, puesto que no contaba con el pase sanitario.

“A mí me robaron dos veces en un mes, me robaron los cables y tenemos miedo, pero a mí no me dejan pasar porque no tengo vacunas. Para robar no te piden vacunas, pero ahora no puedo pasar a decir lo que me pasó porque no tengo las vacunas”, explicó ante La Opinión.

Consultado por el motivo por el cual no se inoculó, aseguró: “Simple. No me vacuné, vivo trabajando y no tengo tiempo para vacunarme”.