Unidad Ciudadana presentó su lista y Baraybar aseguró que "es doloroso lo que nos está pasando"

Este viernes, en la sede del Partido Justicialista -que no forma parte del frente-, Unidad Ciuadana presentó oficialmente su lista, en un acto en el que hubo cánticos de "Vamos a volver", entre otros, con presencia de miliantes de las diversas agrupaciones que confluyen en la nómina.

Con agradecimientos a la presencia de Mariano veiga, Julio Pángaro y Ester Noat, el intendente de Ramallo Mauro Poletti, el primer candidato a dipuado provincial, Mariano Pinedo, el primero en la lista de concejales Martín Baraybar celebró la "lista unidad" que encabeza y sostuvo que los votos "son en favor de cada uno" de los vecinos.

"Es doloroso lo que nos está pasando. Hay vecinos que nos dicen 'mira, hoy no ceno yo, porque si no no me alcanza para mis hijos'", dijo en su discurso el exsecretario de Gobierno y exconcejal, referente sindical del Smata regional y agregó: "Hoy da tristeza ver cómo hay negocios cerrados en el centro".

"Hemos dado un primer buen paso: conformar una lista de unidad para no perder el tiempo en el dabate de nombres sino en estar cerca de la gente, ponerle el hombro y el oído, ver la realidad que están viviendo", dijo Baraybar a La Opinión.

"Ahora hay que estar mucho más cerca que nunca de la gente, del vecino que está pasando necesidades, para hacerles entender que hay esperanzas y que su voto vale y que es el que va a servir para cambiar esta realidad que está viviendo", agregó.

El exconcejal señaló que "las políticas nacionales nos afectan a todos los argentinos, muchísimo en San Pedro, donde tenemos un gobierno que aportó una gran cantidad de votos para que ese proyecto político se lleve adelante. La revalidación de los votos es en cada pueblo".

"La oposición debe estar cerca del vecino, escucharlo y contenerlo. Darle esperanzas de que hay posibilidad de mejoras. Ser generador de ideas que vayan en pos de la generación de empleo, la contención del vecino", consideró y aseguró que hay que "ser controlador exhaustivo de las finanzas y las política que lleva adelante el municipio".

"No hay que ser oposición por oposición misma, pero ser un férreo guardián de las cuentas municipales, que no están bien", señaló. Sobre su paso por el Ejecutivo, indicó: "Salazar ha podido en dos años obtener casi un mil por ciento de aumento de tasas, que antes era imposible, no tuvimos ese apoyo del Concejo Deliberante, para tener un aumento acorde a lo que la realidad marcada".

"A nosotros nos tocó asumir con la Municipalidad tomada, en un reclamo justo de los trabajadores, que no cobraban su sueldo ni sabían si iban a cobrar su aguinaldo; nos tocó gobernar con un presupuesto muy acotado, con una coparticipación justa y necesaria, sin las grandes sumas de dinero que está recibiendo el gobierno de Salazar", analizó.