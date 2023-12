El reporte que publicó este medio en donde una mujer relataba su encuentro con una pequeña serpiente desató miles de comentarios y abrió debates: venenosas, peligrosas, inofesivas o cariñosas.

Lucho inauguró la sección haciendo una distinción: “No puede ser que no sepan distinguir una culebra de una yarará. Somos todos camperos y vivimos en el medio de la naturaleza todavía. Qué sarna que tienen. Pobre animal. Además, las culebras son las que te van a defender de las yarará”.

Daniel continúo y explicó: “No es venenosa, no había necesidad de matarla. Está en su hábitat natural. Cuando aprenderemos a convivir con los animales silvestres sin matarlos”. Rosana se sumó y añadió: “Hay un río, hay creciente es común que salgan. Pobrecitas ellas tienen que tener cuidado con nosotros.

El humor no faltó y muchos se animaron a hacer chistes, como Martina que dijo: “Suegra, le dije que no ande por ahí hoy” y Kata que bromeó: “Mi cuñada recién salida de la peluquería, quería tomar sol”.

Finalmente, Nadia concluyó: “Hablando en serio, el paseo dos es como una reserva natural, San Pedro es zona de islas, si te incomoda la naturaleza, no vayas a pasear por ahí. Lamentablemente con la creciente que se viene no va a ser la única que encuentren por eso es mejor aprender qué especies son venenosas y cuáles no lo son. En este caso esa víbora no era venenosa. Es una culebra que vive de comer bichos, ranas, lauchas. No pican a los humanos”.