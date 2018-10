Una vez más, el San Pedro Country Music Festival fue una fiesta multitudinaria en el Paseo Público

La tercera y última jornada del San Pedro Country Music Festival, en su edición número 15, demostró una vez más que este es el evento más convocante del año en la ciudad. Como desde 2003, los fanáticos del género y los curiosos, turistas y sampedrinos se dieron cita en el Paseo Público Municipal.

Este año el clima fue una amenaza constante. Este domingo hubo momentos de lluvia, pero aun así el público se mantuvo firme. En las ocasiones en las que la llovizna era copiosa, todos siguieron cantando y bailando, nadie se movió del predio.

El sábado hubo que reprogramar shows, pero la organización decidió mantener el festival en el parque municipal a orillas del río. Fue una decisión acertada, puesto que no hubo contingencias climáticas que obligaran a pensar en cancelar.

Tras los shows de Wanted y de Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, como todos los años, el escenario se colmó de músicos para cantar todos juntos On the road again y celebrar la camaradería que caracteriza el festival, como cierre de esta edición y puntapié inicial para soñar la próxima.