“Una vergüenza tener la calle así cada vez que llueve, llena de pozos, sin luz y encima todo inundado. Una sola calle dejó sin hacer: Liniers, entre Sargento Selada y Manuel Iglesias. Si por lo menos ponen pusieran tosca… Es un peligro de noche, hay chicos y ya hemos juntado firmas hace bastante tiempo y todavía ni señales de arreglarla”, contó María.

