Una vecina envió un mensaje y dijo: "La verdad estoy muy triste y enojada. No puede ser que profesionales que estudiaron para poder ayudarnos a los que la estamos pasando mal jueguen con nosotros. En mi caso la estoy pasando muy mal y había conseguido un turno para el 14 de febrero. Todos estos meses estuve esperando este día, ¿para qué? Para llegar y que me digan que el señor sacó licencia y que ahora tengo que esperar hasta el 27 de marzo para que me atiendan".