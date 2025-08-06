Una unidad de Bomberos se desplaza por incendio de pastizales
Bomberos Voluntarios informó que se desplazó la unidad 33 por incendio de pastos en km. 169 de ruta 9, en inmediaciones al Inta.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión