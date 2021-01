Una socia de Pescadores denunció que le robaron el kayak dentro del mismo club

El jueves pasado una mujer de 64 años denunció la falta de su piragua que se encontraba en el interior del depósito del club ubicado en la costanera de la ciudad, que cuenta con seguridad privada. La justicia local está investigando pero hasta el momento no se sabe qué sucedió con la canoa.

La socia, además de haber realizado la denuncia en la Comisaría, le hizo un reclamo a la Comisión Directiva y a partir de ahí comenzaron a investigar cómo pudo haber salido la piragua ya que se encontraba en una zona sin nada para que queden ahí.

No obstante, el año pasado la Comisión Directiva informó mediante un comunicado que el club ya no cobrará arancel por la permanencia en las instalaciones de los kayaks y que no se harán responsables ante accidentes, daños, robos y/o hurtos o faltas que puedan afectar a los mismos.

Problemas como este suceden constantemente en los clubes, sin embargo, las instituciones lo que hacen es brindarle la posibilidad al socio de dejar sus piraguas en un determinado espacio para que no tengan que acarrearlas siempre que quieran utilizarlas, pero sin hacerse responsables.