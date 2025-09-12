Una sampedrina será candidata a Representante de Socios en River
Celeste Toscanini, presidenta de la filial de River en San Pedro, confirmó su candidatura como Representante de Socios en la lista oficialista de cara a las elecciones de noviembre.
La presidenta de la Filial Oficial de River en San Pedro, Celeste Toscanini, confirmó su candidatura a Representante de Socios del Club Atlético River Plate en la lista oficialista “Filosofía River”, encabezada por Stefano Di Carlo, quien hoy es secretario general de la institución.
En caso de ser electa, participará de la Asamblea del club, canalizando inquietudes y proyectos de los socios y colaborando en cuestiones administrativas.
La noticia fue celebrada en la filial sampedrina, que en los últimos años desarrolló distintas acciones solidarias, como colectas de alimentos y ropa, meriendas comunitarias y visitas al Monumental.
Las elecciones en el Millonario serán el próximo 1 de noviembre. Además de la lista oficialista, competirán cuatro espacios más.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión