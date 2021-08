Una sampedrina le escribió al presidente para que su hermano médico pueda ingresar al país y evitar la cuarentena

Un repentino cuadro de salud adverso sorprendió a una familia sampedrina y la urgencia del caso los puso en una situación límite. Probaron distintas alternativas pero nada alcanza ante las medidas sanitarias y protocolos vigentes.

Fedra Carol encontró una última alternativa y fue la de escribirle una carta al presidente de la nación Alberto Fernández. Allí explica cuales son los motivos que la llevaron a dirigirse al mandatario y la posibilidad de que su hermano, el doctor Federico Carol, pueda ingresar al país para ver a su madre, la exdocente y reconocida directora de la escuela de La Tosquera, Carola Boeris.

“Buenas tardes señor Presidente, quisiera dirigirme a usted solo para decirle la sensación de impotencia y dolor que manejo y a su vez enojo para con usted”, comienza expresando en la nota.

“Perdone las falta de puntos y comas ya que mi dolor es muy grande … mientras usted y su señora hace una fiesta, mi hermano residente en España, Barcelona, médico anestesista intachable profesionalmente y como ciudadano, lamentablemente tenía su pasaporte argentino vencido. Hace 23 años vive allá pero sus raíces son bien ARGENTINAS eso no lo dude. Hoy desesperadamente pide ingresar al país sin hacer cuarentena, tuvo COVID y está vacunado con sus dos dosis. Su mamá, mi mamá, está en coma por desgracia, destino o como quiera llamarse, solo puede permanecer en el país 10 días, de los cuales 7 son de cuarentena y 3 para verla. Qué opina usted Señor Presidente? llegará a verla? y usted arrepentido o no hizo una fiesta de cumpleaños. GRACIAS, ojalá la vida me deje disfrutar a mi mamá y que pueda ver a su hijo que dicho sea de paso hace 10 años no la ve por una u otra cosa . Realmente este país es demasiado injusto o injustos sus gobernantes. Tengo tres hijos chicos y a veces pienso que dios se apiade de ellos por vivir en Argentina… qué tristeza”; dice la carta que la sampedrina le escribió a Alberto Fernández.

Fedra Carol, habló en El Reporte de La Tarde, y explicó cómo se dio todos y cuál es el estado de salud de su mamá.

“Los tiempos son diferentes y la verdad que uno no tiene comprado nada en esta vida y te agarra de sorpresa y te da unos cachetazos tremendos”, manifestó. “Mami hoy está peleando por su vida, en estado crítico, reservado, y Federico (Carol) tenía el pasaporte vencido, lo reté por eso”.

“Él tiene doble nacionalidad y va a salir como ciudadano español, el tema es que tiene 10 días para estar en el país pero 7 son de aislamiento y 3 para ver a su madre. El enojo mío por la carta que le escribí al presidente, es la angustia que me genera que él pueda verla solo 3 días a su madre de 10 que podrían ser”.

“Federico (Carol) viene con su PCR, está vacunado, viene con todo lo que corresponda, pero es obligatorio, no hay forma que no pueda hacer la cuarentena, es algo triste, a veces pienso, no duermo y pucha, lo que es para él ver 3 días a su madre y no sabe si la va a volver a ver”, comentó angustiada Fedra Carol.

“Fede es muy correcto, que no quiere romper ninguna regla, pero está donde está gracias a ser como es, pero esto es una excepción, es algo doloroso, no quise hablar con nadie porque sé que es así”

Con respecto al cuadro de salud de la exdocente, Fedra Carol señaló: “Ella se cayó, se quebró la cadera, el diagnóstico que tengo y es muy precavido, es una especie de cemento de la prótesis que se le fue al pulmón, digamos que es un caso en un millón, como me dijo mi hermano fue la mala suerte, encima que tengo que llevar la carga de que es injusto, también que el la pueda ver sólo 3 días”.

Federico Carol estudió en la escuela Comercial, fue jugador de fútbol en Paraná FC, estudió medicina y se fue a vivir a España en donde formó su familia. Hoy es un reconocido profesional de la salud y Director del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Parc Tauli en Sabadell, Barcelona.