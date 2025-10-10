Una sampedrina en el Gran Rex: Simonetta Ramanzini cumplió el sueño de cantar junto a Yami Safdie
Tras una larga campaña a través de las redes sociales, la sampedrina, de 16 años, logró que la artista en ascenso la invitará a ser parte de su show que tuvo lugar este jueves en el icónico teatro de Buenos Aires.
Simonetta Ramanzini, de 16 años, cumplió su sueño de cantar junto a su ídola, la artista en ascenso Yami Safdie, este jueves por la noche en el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires.
El sueño de la cantante sampedrina se concretó tras una larga campaña a través de su cuenta de TikTok, donde durante meses pidió difusión a sus seguidores para que que sus videos cantando lleguen a Yami Sadfie y convertirse en su telonera.
Finalmente, en septiembre la interprete de “En Otra Vida” se enteró de la campaña e invitó a Simonetta a subir al escenario y ser parte de su show “Querida yo”, este 9 de octubre.
Con mucha emoción y felicidad, la sampedrina compartió todos los momentos de la noche tan esperada en sus redes sociales.
“Fue mucho más de lo que soñé. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este sueño. Gracias Dios que hace todo todo posible”, expresó Simonetta.
