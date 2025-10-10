Simonetta Ramanzini, de 16 años, cumplió su sueño de cantar junto a su ídola, la artista en ascenso Yami Safdie, este jueves por la noche en el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires.

El sueño de la cantante sampedrina se concretó tras una larga campaña a través de su cuenta de TikTok, donde durante meses pidió difusión a sus seguidores para que que sus videos cantando lleguen a Yami Sadfie y convertirse en su telonera.

Finalmente, en septiembre la interprete de “En Otra Vida” se enteró de la campaña e invitó a Simonetta a subir al escenario y ser parte de su show “Querida yo”, este 9 de octubre.

Con mucha emoción y felicidad, la sampedrina compartió todos los momentos de la noche tan esperada en sus redes sociales.

“Fue mucho más de lo que soñé. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este sueño. Gracias Dios que hace todo todo posible”, expresó Simonetta.

Simonetta junto a Yami Safdie en el escenario del Gran Rex..

