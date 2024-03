Una foto publicada en la sección Reportes Ciudadanos de La Opinión, donde vecinos reportan a diario situaciones que observan en la ciudad, generó una polémica con posiciones encontradas y un debate sobre la pertinencia o no del reclamo sobre un camión que circulaba en contramano en calle Salta al 2900, en el barrio Los Aromos.

La polémica surgió porque muchos consideraron que la persona que envió la foto estaba "molestando a quien trabaja", por el camionero que había ingresado por Salta en dirección a las vías para estacionar sobre su derecha y descargar en un comercio.

Lo cierto es que el camión estaba incumpliendo una normativa vigente y contra eso lo único que se puede hacer es proponer cambiarla, pero mientras tanto debe ser respetada.

La calle Batalla de Salta, que se llama así por el combate de 1813 que tuvo lugar en esa provincia en el marco de la Guerra de Independencia Argentina, tiene un solo sentido de circulación en toda su extensión, entre avenida América y Boulevard Paraná.

Y eso está normado: la ordenanza que establece nombres y sentido de circulación de calles dice que Salta tiene numeración ascendente desde el río hacia las vías y que a lo largo de toda su extensión tiene un único sentido de circulación, de sudoeste hacia noreste, es decir de las vías hacia las barrancas, como Mitre.

La ordenanza vigente establece la circulación de mano única de calle Salta.

En 2005, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza porque entendió que era "necesario normar definitivamente el sentido de circulación de las calles para un mejor ordenamiento del tránsito vehicular", por lo que esa normativa tiene 19 años.

La ley se presume conocida por todos. Es lo que se conoce como "principio de inexcusabilidad": la ignorancia de la normativa no sirve de excusa para no acatarla. Uno no puede alegar que no sabía que tal cosa estaba prohibida por la norma.

Uno de los vecinos del barrio comentó que desde hace décadas "la entrada a Los Aromos fue calle Salta y se usó de doble mano y nunca pasó nada", y que incluso "presidentes barriales pidieron al Municipio que así funcionase, ya que los habitantes del barrio tienen ya la costumbre y esto en muchos casos marca la urbanización del lugar".

Si el pedido de los vecinos y la decisión política es que en esa zona haya doble circulación para la calle Salta, pues lo que hay que hacer es modificar la ordenanza, porque si no, mientras tanto, sigue vigente, independientemente de si ponen o sacan el cartel.

Después de todo, como dice el conocido influencer Derecho en Zapatillas, "ley mata cartel". Y en este caso, la ordenanza manda: Salta corre en un solo sentido, de las vías hacia el río.