Una pareja detenida por un caso de amenazas: secuestraron un arma de fuego
Una denuncia derivó en un allanamiento en Javier Rivero al 1700. El procedimiento concluyó con la detención de una pareja, a quienes se les secuestro una carabina.
Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), de San Pedro, tras tareas investigativas llevadas a cabo por una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pudo establecer la autoría de un hecho de amenazas.
La Fiscalía n.º 7 requirió una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás y la diligencia fue cumplida por la policía.
En calle Javier Rivero al 1700 aprehensión a un hombre de 36 años y a su pareja, una mujer de 48.
Durante el procedimiento secuestraron un arma de fuego tipo carabina, calibre 22, y cartuchería relacionada.
Desde la Fiscalía se dispuso la notificación de la causa por el delito de “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” y quedaron a disposición de la Justicia.
