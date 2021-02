Una nueva delegación de egresados ya se encuentra en Bariloche

En las últimas horas otra delegación de egresados 2020 de nuestra ciudad emprendió el ansiado viaje de fin de curso a San Carlos de Bariloche.

En esta oportunidad el grupo está compuesto por unos 150 alumnos pertenecientes a las escuelas Normal, Secundaria 8, San Francisco de Asís y Santa María de Gobernador Castro, tal cual lo confirmó el empresario Javier Muñoz a La Opinión Semanario. Partieron el domingo desde nuestra ciudad en micro para abordar el vuelo que los trasladó hasta Bariloche donde ya disfrutan de la inolvidable experiencia.

Ya son casi mil los alumnos de distintos puntos del país que contrataron el viaje y pudieron complacerse con la propuesta ofrecido a través de la marca Travel Dance, que es la que identifica a la experimentada firma en todo lo que es viajes de egresados. Además de haber logrado cumplir el sueño de los alumnos luego de la incertidumbre que se generó en torno a la pandemia y donde no todas las agencias de viajes pudieron cumplir con lo acordado con cada familia en tiempo y forma, punto que sin dudas favoreció a la empresa y la reafirma como una de las más importantes del país, más aun cuando otras conocidas firmas del rubro no han respondido de la misma manera apagando la ilusión de cientos de chicos que todavía no saben qué sucederá con su viaje de egresados.

Para hacerle frente a esta etapa de pandemia, evitar imprevistos y cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, La Ideal Turismo diagramó una estructura de viaje única que además de los protocolos habituales le sumó otras medidas sanitarias que le transmiten y garantizan mayor seguridad a los egresados.

Por ejemplo, se redujo la capacidad del hotel Club House en Bariloche y se montó en todo un piso un área sanitaria donde en caso de ser necesario se asistirá y aislará al pasajero. A la vez, previo a la salida de cada delegación, la propia empresa puso a disposición de los jóvenes un test rápido para descartar que viajen infectados, y una vez en San Carlos de Bariloche todas las actividades se realizarán bajo la modalidad burbuja, es decir que todo lo que hagan, ya sea excursiones, visitas y concurrencias a los boliches, será solo para la delegación sampedrina.