La segunda convocatoria contra la inseguridad en San Pedro fue, al igual que la primera, multitudinaria. Alrededor de cuatro cuadras repletas de personas movilizaron desde Mitre y la Peatonal hasta las puertas del Palacio municipal para exigir más seguridad en la ciudad.

La Jefatura Comunal de Policía y la Dirección de Tránsito dispusieron móviles para acompañar la marcha, garantizar la seguridad y cortar las calles mientras la movilización circulaba por el centro en dirección a la Municipalidad.

Una vez más, con pancartas con diversos mensajes, entre los que resaltaba el que decía “San Pedro dice basta”, los vecinos marcharon pacíficamente para hacer escuchar su reclamo y con la expectativa de ser atendidos por el intendente, lo que una vez más no ocurrió.

“Esperamos que las autoridades se hagan responsables. Todos los días hay hechos delictivos, muchos que no se denuncian, un problema que está en todos los barrios”, dijo una vecina a la que le desvalijaron la casa la semana pasada y que participó de la marcha.

En el camino, el presidente de la Sociedad Rural, Edgardo Salmoiraghi, reveló que la entidad que conduce no fue convocada el lunes por el nuevo secretario de Seguridad, Carlos Farré, a la reunión de la que participaron productores de Caproem y de la Cámara de Viveristas.

Además, hubo participación de allegados de Aquiles Castañarez, entre ellos su hermano Ulises, que se sumó y dijo ante La Opinión que sólo quiere justicia por lo ocurrido, acompañado por amigos cercanos que habían convocado a acompañarlos.

"La inseguridad está instalada. No hay distinción de días y horas. Y lo que es peor, nunca vemos un patrullero. ¿Qué pasa, hay zona liberada?”, se preguntó una de las manifestantes ante este medio.

Entre los manifestantes había militantes que acompañan a referentes políticos de la oposición, que aseguraron que no estaban allí por “cuestiones políticas” sino para “acompañar el reclamo” de la comunidad de la que son parte.

"Aquí no venimos por una cuestión de confrontación. Necesitamos que nos den respuesta. Pagamos impuestos y servicios, y esperamos que respondan con hechos. No se trata de banderías políticas”, dijo otro de los que se expresó ante La Opinión.

"Es una ciudad chica. Nos conocemos todos. Sabemos quiénes son y dónde está lo robado. Es evidente que hace falta que hagan las cosas bien. Y prevenir, para evitar que maten a alguien más”, pidió otro vecino.

Muchos señalaron la necesidad de que haya presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. “A las 23.30, esta ciudad es un páramo”, graficó una mujer adulta mayor que también se sumó a la movilización.

“Lamentablemente mientras no haya cambios en las leyes no vamos a solucionar esto. Y las cosas no se toman con la seriedad que se debe”, planteó, por su parte, el comerciante y expresidente del Centro de Comercio, Esteban Grecco, que supo participar de otras marchas similares.

Frente a la Municipalidad, los manifestantes cantaron el Himno nacional dando la espalda a las puertas, donde esta vez no había nadie esperando. En la esquina, un móvil de Inspección y el jefe de la Policía cumplían con la tarea encomendada.

El gabinete no se hizo presente, como hace dos semanas. Salazar entró oficialmente de licencia por vacaciones este lunes, hasta el 10 de marzo, y el jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, está a cargo de manera interina.

“Que venga el intendente”, se escuchó. En ese marco, hubo un altercado entre algunos manifestantes y el presidente del Museo Histórico, Juan Gomila —que supo encabezar reclamos por el asesinato de su abuelo, el viverista Ariel Gomila, hecho del que se cumplieron 9 años—quien había pedido cantar unos versos contra el intendente, pero quienes estaban alrededor de él le dijeron que no.

Allí, Gomila dijo ante La Opinión y luego ante otros medios que Salazar debería “adelantar las elecciones” y “dejar el cargo” para el que fue reelecto por tercera vez en 2023 y cuyo mandato vence en diciembre de 2027.

Antes de desconcentrar, Juan Gutiérrez, del grupo de comerciantes, y Karina Kissling, del grupo de autoconvocados Para que no te pase, señalaron que en la reunión los funcionarios del Gobierno les habían dicho que los recibirían, pero no sucedió.

En ese momento, la multitud gritó “mentirosos” y “que se vayan”, tras lo que anunciaron que volverían a convocar para una nueva movilización, sobre cuyas novedades se sabrá en los próximos días, en la medida en que lo debatan en los grupos impulsores.