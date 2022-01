Una mujer y sus seis hijos aterrados por una familia en el barrio 2 de Abril

María Soledad Rodríguez es una joven mujer que asegura haber comprado su casa con los pocos ahorros que le quedaban y haciendo un esfuerzo enorme para darle un techo a sus hijos. Pero desde hace un tiempo viene padeciendo una sucesión de incidentes provocados por una familia del mismo barrio, y que desde hace tiempo vienen protagonizando hechos de este tipo con la finalidad de atemorizar a la gente, correrlos al precio que sea y quedarse con sus casas.

Publicidad

La mujer vive junto a sus hijos de 13, 11, 9, 7, 4 y 1 años en una vivienda de la calle Facundo Quiroga al 1220 en el barrio 2 de Abril, y denunció en la Comisaría una secuencia de graves incidentes que sus vecinos fueron provocando con total impunidad.

“Esto comenzó el lunes a la madrugada, empezaron a tirarme piedras, botellas, yo salgo afuera a pedirle por favor que la terminaran porque vivo sola con mis 6 hijos, los cuales lloraban, y ellos agarraron y empezaron a insultarme a decirme malas palabras y que me meta para adentro. Que ellos querían la casa”, relató la mujer. “Me decía que yo la había usurpado cuando la estoy pagando legalmente”.

“Hoy a la madrugada estábamos durmiendo cuando de repente viene mi nena de 11 años y me dice, mamá están tirando la pared abajo, y cuando me acerco estaban rompiendo el costado de mi casa para meterse. Fue y les reclamé que la terminaran porque había 6 nenes durmiendo y no les importó nada. Ahora estoy amenazada de que a la noche van a volver”.

“Ellos se quedan con las casas, ese es su negocio, sacan a la gente, la venden, la vuelven a sacar y así trabajan”, desde hace años. “Ellos quieren la vivienda, por eso derribaron la pared de mi casa”.

“Hice la denuncia pero la policía no puede hacer nada, y bueno, voy a retirar lo que más pueda y dejaré todo”, reconoció María. “Otra vez ganaron los Albacete. Lo más triste es que ellos ganan y los niños quedan en la calle”.

“Son mis vecinos, ellos me robaron el año pasado para el primero de enero. Yo había ido a comer con mi familia y cuando regresé ellos me habían vaciado la casa”, recordó. “Para que les hagan algo tengo que hacer un millón de denuncias, como siempre, ellos ganan”.

“No se puede hacer nada, voy a sacar lo que pueda y cerraré con llave”.