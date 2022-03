Una mujer olvidó su billetera en una tienda, otra clienta simuló devolvérsela pero nunca le llegó

Una particular situación le tocó atravesar una mujer que había concurrido a una tienda ubicada sobre la calle Mitre al 1800, frente a la sede de Andar, y terminó perdiendo su billetera con todas las pertenencias.

Publicidad

Ocurrió en la mañana del viernes cuando Susana Alonso concurrió al comercio para hacer unas compras. Al retirarse olvidó la billetera de color roja y cuando regresó a buscarla ya no estaba porque otra clienta la tomó y salió en busca de ella pero nunca se la entregó.

“Yo estaba comprando y cuando termino me acerco a la caja, pero como había tanta ropa le dije a la chica que me cobrara y después seguía con los demás”.

“Pagué, dejé la billetera arriba del mostrador y me fui sin darme cuenta que me la estaba olvidando. Cuando me doy cuenta regreso y la chica que atiende me cuenta que la otra señora había salido detrás mío para devolvérmela, pero a mí no me la dio y no supe más nada”, contó en el aire del Reporte de la Tarde. “Lo llamativo del caso es que a través de las cámaras de seguridad la mujer que dice ir a devolverla regresa a la tienda para seguir comprando y no dice más nada”.

“No tenía mucha plata, lo que sí necesito es la documentación que había adentro, tenía el DNI, la licencia de conducir y otras cosas más”. Mientras se intenta identificar a la mujer que se llevó la billetera, cualquier persona que sepa algo puede comunicarse al celular 3329 592611.