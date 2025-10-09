Una mujer detenida por vender drogas con una despensa como pantalla
Una denuncia anónima permitió la investigación. Vendía cocaína en una despensa y pollería de Benefactoras Sampedrinas al 1900. También allanaron la casa de su hermana, donde escondía la droga. Mientras se desarrollaba el operativo, apareció un cliente, al que le tomaron declaración.
La policía de la División Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la tarde a una joven de 29 años sindicada como la responsable de vender drogas bajo la pantalla de una despensa y pollería de barrio.
Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la comercialización e estupefacientes, lo que motivó una investigación que permitió recabar pruebas suficientes para que la Justicia autorizara el procedimiento.
La despensa desde la que vendían cocaína está ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 1900, entre Bozzano y Ruffa. Además, allanaron la casa de la hermana de la acusada, ubicada al lado del comercio, donde escondía drogas.
La policía logró establecer con tareas de inteligencia que en esa despensa y pollería, además de los artículos habituales, se comercializaban estupefacientes al menudeo.
Durante los allanamientos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para la venta, valuada en alrededor de un millón y medio de pesos.
Además, incautaron teléfonos celulares que serán peritados, tarjetas de memoria de cámaras de seguridad y dinero en efectivo que se sospecha sería producto de la venta de drogas.
En la casa de la hermana, allanada de urgencia, hallaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon de los que suele utilizarse para preparar las dosis que luego se venden a los consumidores.
Mientras la policía de la División Drogas Ilícitas cumplía con el procedimiento, apareció un cliente a comprar cocaína, a quien le tomaron declaración testimonial en relación al caso.
La joven acusada fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión