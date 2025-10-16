Una moto y un auto colisionaron en Sarmiento y Rafael Obligado
Ocurrió este jueves por la tarde. Las conductoras fueron asistidas por médicos del 107, quienes constataron que no presentaban lesiones. Policía y personal de Tránsito monitoreaban la zona.
Durante la tarde de este jueves, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Sarmiento y Rafael Obligado.
Por motivos que se tratan de establecer, una motocicleta, guiada por una mujer, que circulaba sobre la avenida y un automóvil colisionaron.
Las conductoras fueron asistidas por médicos de la ambulancia, que constataron que no presentaban lesiones, por lo que no fueron trasladadas a la Guardia del Hospital.
Personal de la Dirección de Tránsito y la policía monitoreaban la circulación de vehículos en la zona.
