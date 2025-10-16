Durante la tarde de este jueves, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Sarmiento y Rafael Obligado.

Por motivos que se tratan de establecer, una motocicleta, guiada por una mujer, que circulaba sobre la avenida y un automóvil colisionaron.

Las conductoras fueron asistidas por médicos de la ambulancia, que constataron que no presentaban lesiones, por lo que no fueron trasladadas a la Guardia del Hospital.

Personal de la Dirección de Tránsito y la policía monitoreaban la circulación de vehículos en la zona.

