Una máquina braille para Zoe y un San Pedro presente y solidario

La ciudad está movilizada por Zoe Barreto, la niña de 8 años que necesita una máquina Perkins para ir a la escuela, cuyo costo, que ronda los 70 mil pesos, su familia no puede afrontar. Además de las alcancías que dispusieron algunos negocios, hay un rifa en marcha organizada por sus familiares y el 24 de febrero habrá "pizzas solidarias" en La Ñata.

Zoe Barreto es ciega producto de una complicación durante su nacimiento, lleva casi tres años y medio en el sistema educativo y cuando llegue marzo desea empezar las clases con su propia máquina "Perkins", pero como ocurre en otros miles de casos, sus derechos son vulnerados y la educación parece ser para ella algo más bien parecido a un privilegio, el "privilegio de poder estudiar como todos los demás".

Leonela, su mamá, relató este sábado en Sin Galera un poco de la historia de sus vidas y como debe luchar todos los días para conseguir todo lo que su hija necesita. "Ahora va a hacer tercer grado si dios quiere y por eso estoy buscando una maquina braille hace ya como dos años, y me moví para todos lados, hasta donde vos no te imaginas fui yo", explicaba.

"Yo no pido que me ayuden con plata nomas, también pedí ortientación, que me digan para donde ir", fue una de las frases mediante la cual Leonela intentaba expresar lo mucho que le costaba salir adelante junto a Zoe y sus otros dos hijos, teniendo en cuenta que, la mayoría de los gastos los cubre con la pensión de la niña, pero nunca es suficiente.

Ella junto a familiares y vecinos organizó una rifa de 300 números que tiene como principales premios: Un tatuaje de 1000 pesos con Leo Barreto, un collar de Perla Negra y un equipo de mate donado por Innova. "Esto muy agradecida con todos los que colaboraron, que fueron muchos". Los números se pueden conseguir comunicandose al 3329-592222.

A esta ola solidaria que caracteriza a San Pedro cada vez que una familia solicita ayuda por situaciones tan particulares como las de Zoe, se sumó el pizzero Martin Burnes, de pizzería "La Ñata", quien el próximo lunes 24 de febrero estará vendiendo pizzas a 200 pesos, las cuales ya pueden encargarse por telefono o en el local, y el total de lo recaudado será donado a la familia de la niña.

"Yo sé lo que es no tener nada, yo pasé por estas cosas en su momento y no me puedo hacer el desentendido, así que acá estamos colaborando, y ya muchos vinieron a pagarme la pizza para dejarmela reservada", explicó Martín en Sin Galera.

Quien además luego relató: "también hay un sorteo para los colombofilos, nosotros pagamos un abono para correr todo el año, entonces nosotros sorteamos una jaula a nivel país para usar todo el año, y el que gane va a poder tener todo el año gratis, y todo lo recaudado también será para zoe".

Entre las iniciativas solidarias que se sumaron para lograr que la familia reúna fondos y adquiera una máquina que la niña pueda utilizar en su casa, hay comercios que dispusieron alcancías: Mitre 2320, Las Heras 15, 3 de Febrero 1810, 25 de Mayo 1134, Laprida 800, Benefactora Sampedrina 1970 y el carribar de Silvio Velo en el Tiro Federal.