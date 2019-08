Una mañana de emociones en el Hospital: reinauguraron la sala de espera de la Guardia de Pediatría y homenajearon a Mirta Borrell

Lo que se anunció como una simple inauguración de una obra en la sala de espera de la Guardia de Pediatría del Hospital Emilio Ruffa decantó en un emocionante acto porque, después del corte de cintas, hubo una catarata de elogios, agradecimientos y sorpresas para Mirta Borrell, presidente de la Cooperadora que trabaja ad honorem para el nosocomio desde hace 19 años.

El homenaje incluyó ramos de flores, uno de ellos entregado por sus nietos que aparecieron entre las personas que colmaron el pasillo y sorprendieron a su abuela quien recibió un sinfín de abrazos y salutaciones como el de su hija Patricia quien no ocultó su emoción por la situación.

"No lo esperaba para nada porque todos trabajamos de igual manera. Somos un equipo que sigue luchando para que esto siga adelante", señaló a La Opinión Borrell quien colabora desde el 2000 con el nosocomio pero, con humildad, destacó también la labor de sus compañeras.

La sala fue reacondicionada con bancos nuevos y las artistas María Luz Méndez y Mirta Armelini realizaron una obra en mosaicos de El Principito sobre las paredes que le da color y alegría al sector. Sobre la elección de la temática, la agasajada explicó: "Hablé un día con Mirta Aremelini que quería hacer algo infantil, habíamos pensado en hacer unos murales pintados pero no, Mirta dijo que era mejor hacerlo sobre cerámico porque si se ensucia se puede limpiar bien y por eso empezamos. Me preguntó qué me parecía El Principito y me pareció bien porque no pasa nunca de moda".

Previo al corte de cintas, el acto protocolar comenzó en la vereda del Hospital sobre calle Belgrano donde se expresaron, luego de la apertura realizada por la Cooperadora, el Director, Javier Sualdea, el intendente, Cecilio Salazar.

En el cierre, se llevó a cabo una fiesta por el Día del Niño en la que participaron alumnos de la Escuela Nº 7 y el Centro Educativo Complementario Nº 801 quienes observaron un breve espectáculo y se llevaron una bolsa con golosinas.